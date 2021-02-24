Yahoo News Japan (Япония): В российской Арктике несут службу истребители МИГ-31. В жуткий холод!

Японский военный обозреватель с уважением рассказывает о службе отряда российских тяжелых истребителей-бомбардировщиков МИГ-31БМ в Арктике. Положительно характеризуется российская военная техника и мужество летчиков. Такой взгляд необычен для реакции Запада на развертывание этих боевых машин в крайнем Заполярье.

Известный японский военный обозреватель Тамаки Сакимура, много пишущий о военной технике и военных вопросах, публикует на популярном информационно-новостном портале Yahoo News Japan рассказ о службе отряда российских тяжелых истребителей-бомбардировщиков МИГ-31БМ в Арктике. Рассказ составлен на основе доступных автору открытых материалов, лишен обычной западной предвзятости и исполнен уважения к мужеству российских летчиков, выполняющих сложную миссию по обороне России и ее рубежей.

В настоящее время, пишет автор, в далекой российской Арктике несет службу по обороне России уже вторая смена отряда тяжелых истребителей-бомбардировщиков МИГ-31БМ. Это модернизированная версия самого тяжелого и самого мощного российского истребителя. Они развивают скорость до 2,8 Маха и оснащены одной из самых мощных в мире БРЛС "Заслон-М".

Ротация, то есть смена первого экипажа после первого месяца опытного боевого дежурства, осуществлена 8 февраля текущего года. В настоящее время очередное месячное боевое дежурство несет новый экипаж.

Место службы авиаотряда - крайняя северо-восточная оконечность Европы, остров Новая Земля. В ходе опытных дежурств экипажи выполняют не только боевые задачи, но и многочисленные задания по тестированию авиатехники и разработке новых ноу-хау ее эксплуатации в условиях крайнего холода.

К счастью, во время первого дежурства никаких нештатных ситуаций не случилось. Экстренных вылетов на перехваты не было.

Заполярная Арктика - это обширный регион, расположенный севернее линии 66 градусов 33 минуты северной широты. Почти половину этого региона занимает Россия. Для нее важной задачей становится защита от угроз, которые могут приходить из Арктики. В этой связи Россия совершенствует свою систему обороны в арктическом регионе.

В частях и подразделения российского Северного флота, в ответственность которого входит арктическое направление российской обороны, состоят на вооружении мощные средства ПВО, в том числе знаменитая российская система ПРО С - 400. Однако известно, что на ее боевое развертывание и подготовку к бою требуется определенное время. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что эта система обладает мгновенным действием.

В этой связи в российских вооруженных силах в настоящее время проводится эксперимент по подготовке к постановке на боевое дежурство в крайних районах Арктики истребителей, способных к немедленному перехвату целей и отражению воздушных угроз.

Задача эта не простая. Этот регион отличают запредельно низкие температуры, резкие климатические перепады, обилие снега и сильные ветры. Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными.

В этой связи в крайний арктический регион России и направлен экспериментальный отряд, основу которого составляют тяжелые истребители-бомбардировщики МИГ-31БМ. С Кольского полуострова они переброшены на остров Южный, входящий в архипелаг Новая Земля (71,6 градуса северной широты), который административно входит в состав заполярной Архангельской области России. Люди работают в экстремальных условиях.

Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП.

При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки.

При ротации второй смены на аэродром Южный прилетал с инспекцией из Североморска (Кольский полуостров) на аэродром Рогачево (остров Южный) командир подразделения 45-й армии ВВС и ПВО России (оперативное объединение в составе Северного флота, преемник морской авиации Северного флота - прим. ред.), несущего дежурство на Новой Земле, подполковник Александр Отрошенко. Он сам находился за штурвалом своего МИГ-31БМ и лично испытал условия взлетов и посадок на аэродроме.

В течение первого опытного дежурства сменного экипажа отряд истребителей-бомбардировщиков МИГ-31БМ осуществлял тренировочные полеты, отрабатывал технику управления боевыми самолетами в жесточайших условиях Арктики, а также занимался сбором необходимых данных. В ходе дежурства не возникало ситуаций, потребовавших экстренного взлета истребителей на перехват. Пилоты второй смены надеются, что их боевое дежурство также пройдет в штатном режиме без инцидентов.

Отличные фото истребителей МИГ-31БМ в Арктике можно посмотреть здесь.

Тамаки Сакимура (Tamaki Sakimura)