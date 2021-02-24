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Интерфакс-АВН

Тегеран прекратил следовать нормам дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран со вторника остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, поскольку до 21 февраля США не сняли с Тегерана санкции, а европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполнили свою часть обязательств, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в беседе с журналистами подтвердил, что с утра вторника исполнение норм остановлено.

При этом Зариф отметил, что Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и исполнение обязательств, принятых в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран более не будет предоставлять МАГАТЭ на ежедневной или еженедельной основе записи с камер, которые установлены на иранских ядерных объектах.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади также сообщил накануне вечером, что с утра вторника любой доступ сверх нормы на ядерные иранские объекты будет остановлен с полуночи по времени Тегерана. "Соответствующие указания разосланы на ядерные объекты", - добавил он.

Закон о стратегическом плане по противодействию санкциям иранские парламентарии приняли в декабре прошлого года. В документе 23 февраля 2021 года указано как крайний срок, после которого Иран продолжит снижать уровень соблюдения норм, предусмотренных СВПД, если Вашингтон не снимет санкции с Тегерана.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

В настоящее время идут переговоры по теме организации ЕС переговоров между США, Ираном и остальными первоначальными участниками соглашения по иранскому атому.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил накануне, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

"Интенсивные консультации принесли хорошие результаты. У нас есть временная договорённость. МАГАТЭ продолжит необходимые операции по мониторингу и верификации в Иране", - написал он в твиттере.

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