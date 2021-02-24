Россия помогает Армении в реформировании армии - посол

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия оказывает поддержку в модернизации Вооруженных сил Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Она уже это делает", - сказал Копыркин, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли Россия оказать полную поддержку в реформировании армянской армии.

Посол России также заявил, что между министерствами обороны Армении и России "идут очень интенсивные контакты по самым разным направлениям". "Вопросы обсуждаются относительно различных направлений укрепления взаимодействия между нашими странами, между Вооруженными силами. Думаю, в свое время будет соответствующая информация", - сказал Копыркин.

Копыркин сообщил, что работа по мирному урегулированию карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ продолжается. "Сопредседатели в контакте, проводят периодические встречи, возможно, посетят регион. Процесс не прекращался", - сказал посол РФ.

На вопрос о процессе возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, российский дипломат ответил, что ведется постоянная работа, в том числе, с участием высшего руководства России. "Конечно, нам бы хотелось, чтобы это все было быстрее, по принципу "всех на всех". Но работа не простая, она упорно идет", - сказал Копыркин.