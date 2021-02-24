Вариант пистолета Лебедева для МВД прошел госиспытания, обсуждается объем поставок - "Калашников"

Абу-Даби. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" рассчитывает начать серийное производство для Минобороны, МВД и Росгвардии нового пистолета Лебедева, который призван заменить ПМ (пистолет Макарова), сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"Концерн "Калашников" рассчитывает, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть такой же массовый пистолет как ПМ", - сообщил он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

Тарасов сказал, что компактный вариант пистолета Лебедева для МВД - ПЛК - прошел госиспытания.

"Сейчас идет активное обсуждение объемов возможного заказа, идет опытная эксплуатация ПЛК в МВД", - сообщил глава концерна.

"Для Росгвардии - полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который находится на завершающей стадии госиспытаний в ФСВНГ (Федеральная служба войск национальной гвардии) РФ. Ожидается, что испытания закончатся весной этого года, затем начнется опытная эксплуатация пистолета, после которой концерн рассчитывает, что пистолет вызовет интерес у МО РФ", - заявил Тарасов.

Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен в 2015 году на форуме "Армия". Как сообщалось, новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфигурация органов управления ПЛ-14 позволяют использовать его и правой, и левой рукой, делают его удобным в ношении, извлечении и применении, сообщил разработчик.

Ударно-спусковой механизм гарантирует невозможность самопроизвольного выстрела заряженного пистолета даже при падении с большой высоты на твердую поверхность. Кроме того, в базовом варианте спуск сделан намеренно более длинным и с большим усилием, чем обычно. Это убережет стрелка от случайного выстрела в стрессовой ситуации при удержании пальца на спуске. Повышенная безопасность обращения с пистолетом обеспечивается высокоэффективным индикатором наличия патрона в патроннике, позволяющим быстро и безошибочно определить "на ощупь", заряжено ли оружие.