Войти
Интерфакс-АВН

Вариант пистолета Лебедева для МВД прошел госиспытания, обсуждается объем поставок - "Калашников"

398
0
0
Пистолет Лебедева ПЛК
Пистолет Лебедева ПЛК.
Источник изображения: © Калашников.Media

Абу-Даби. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" рассчитывает начать серийное производство для Минобороны, МВД и Росгвардии нового пистолета Лебедева, который призван заменить ПМ (пистолет Макарова), сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

"Концерн "Калашников" рассчитывает, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть такой же массовый пистолет как ПМ", - сообщил он на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

Тарасов сказал, что компактный вариант пистолета Лебедева для МВД - ПЛК - прошел госиспытания.

"Сейчас идет активное обсуждение объемов возможного заказа, идет опытная эксплуатация ПЛК в МВД", - сообщил глава концерна.

"Для Росгвардии - полноразмерный вариант пистолета Лебедева, который находится на завершающей стадии госиспытаний в ФСВНГ (Федеральная служба войск национальной гвардии) РФ. Ожидается, что испытания закончатся весной этого года, затем начнется опытная эксплуатация пистолета, после которой концерн рассчитывает, что пистолет вызовет интерес у МО РФ", - заявил Тарасов.

Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен в 2015 году на форуме "Армия". Как сообщалось, новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфигурация органов управления ПЛ-14 позволяют использовать его и правой, и левой рукой, делают его удобным в ношении, извлечении и применении, сообщил разработчик.

Ударно-спусковой механизм гарантирует невозможность самопроизвольного выстрела заряженного пистолета даже при падении с большой высоты на твердую поверхность. Кроме того, в базовом варианте спуск сделан намеренно более длинным и с большим усилием, чем обычно. Это убережет стрелка от случайного выстрела в стрессовой ситуации при удержании пальца на спуске. Повышенная безопасность обращения с пистолетом обеспечивается высокоэффективным индикатором наличия патрона в патроннике, позволяющим быстро и безошибочно определить "на ощупь", заряжено ли оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Росгвардия
Похожие новости
22.02.2021
МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12
22.02.2021
"Калашников" может начать поставки новых автоматов АК-12 МВД и Росгвардии в 2022 году
09.01.2017
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
26.02.2009
Пистолет-пулемет ПП-2000 будет принят на вооружение российской армии
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира