Войти
Военно-промышленный курьер

Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы - Путин

684
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении российский лидер отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Особую благодарность президент выразил ветеранам, назвав их «великим поколением, научившим нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Кроме того, Путин добавил, что традиции патриотизма в России, «традиции неразрывной прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками — армией и флотом» крепки благодаря их «немеркнущему героизму».

«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вaшей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита обществa и каждого гражданина», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин рассказал, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать решительно, грамотно и эффективно. По словам президента, российские армия и флот умеют это делать, а стрaна гордится их боеспособностью, выучкой и отточенным владением современными знаниями, а также новейшим вооружением.

Отметил президент и рост интересa к военной профессии у молодых людей в России. Многие призывники, по его словам, остаются в войсках и продолжают службу, а также идут в военные училища, выбирая своей профессией защиту Отечества, пишут «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.07.2019
Военный союз Японии и США влияет на переговоры о мирном договоре между Японией и РФ - Моргулов
13.03.2019
Первыми не ударим: Россия успокоила США
25.09.2018
Кремль дал пояснения по поставкам С-300 Сирии
22.05.2017
Путин: в обеспечении обороноспособности страны должен быть задействован научный потенциал
12.05.2015
Путин остался недоволен динамикой производительности труда в России
03.04.2014
Секретное оружие США способно остановить Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира