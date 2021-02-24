Путин: армия и флот России умеют отвечать на сложные вызовы современного мира решительно и эффективно

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - День Защитника Отечества является символом мужества и преданности Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении россиян с праздником.

"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что история России "наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, а потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной".

Путин отметил, что в Вооруженных силах РФ служат сильные духом, волевые и отважные люди.

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, "офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания.