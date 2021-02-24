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Интерфакс-АВН

Иран обогатит уран до 60% при необходимости - аятолла

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Дубай. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран при необходимости готов увеличить предел обогащения урана до уровня в 60%, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Мы полны решимости приобрести ядерный потенциал, соизмеримый с потребностями страны, и, следовательно, предел обогащения Ирана не ограничится до 20%. Он будет таким, в каком нуждается страна. Например, для ядерной силовой установки или других работ, нам может потребоваться обогащение урана до 60%", - цитирует агентство ИРНА заявление аятоллы.

При этом Хаменеи подчеркнул, что Иран не стремится к производству ядерного оружия.

"Запад очень хорошо знает, что мы не стремимся получить ядерное оружие", - отметил аятолла, добавив, что принципы ислама "не позволяют Исламской Республике создать ядерное оружие".

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Иран
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