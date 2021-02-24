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Интерфакс-АВН

Договорённости между Ираном и МАГАТЭ стали весомым достижением - постпред Ульянов

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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высоко оценил последние договоренности между МАГАТЭ и Ираном.

"Договорённости между Ираном и #МАГАТЭ от 21.02. стали весомым достижением. Они позволят обеспечить достаточный уровень проверок даже после приостановки 23.02 Доппротокола и создают более благоприятную атмосферу для политических усилий по восстановлению полного выполнения #СВПД", написал Ульянов в свое Твиттере в понедельник вечером.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в минувшие выходные провел консультации в Тегеране вокруг ситуации с инспекциями агентства на ядерных объектах.

Гросси по итогам визита заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

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Иран
Россия
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Ядерный щит
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