ВСУ готовят воинские части к наступательным действиям на урбанизированной местности - начальник украинского Генштаба

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вооруженные силы Украины еще с 2020 года проходят подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности, заявляет главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то, к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - сказал Хомчак на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он заверил, что Генеральный штаб ВСУ в новой J-структуре (приближение органов военного управления до типичной структуры штабов НАТО - ИФ) отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть.