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Интерфакс-АВН

ВСУ готовят воинские части к наступательным действиям на урбанизированной местности - начальник украинского Генштаба

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Генерал-лейтенант Руслан Хомчак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский.
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак (слева) и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: president.gov.ua

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вооруженные силы Украины еще с 2020 года проходят подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности, заявляет главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то, к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - сказал Хомчак на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он заверил, что Генеральный штаб ВСУ в новой J-структуре (приближение органов военного управления до типичной структуры штабов НАТО - ИФ) отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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