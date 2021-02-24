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Интерфакс-АВН

Минобороны Украины и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности страны - министр обороны Таран

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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что военное ведомство и Вооруженные силы Украины едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства.

"Мы едины в понимании необходимости усиления обороны Украины сегодня, выполнении наших международных обязательств и планомерного обретения военных критериев и стандартов для членства в НАТО", - сказал Таран на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В свою очередь начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что процесс реформирования идет и есть серьезные достижения.

"Реформа, которая сегодня идет, началась в 2016 году. В течение трех лет было много наработок с коллективом министерства обороны, Вооруженных сил, стратегических советников стран-партнеров, как эту реформу выполнять. Год назад мы начали практические действия. Это очень серьезное мероприятие", - пояснил он.

"И этот процесс сегодня у нас в министерстве обороны и Вооруженных силах продолжается год практически. Конечно, есть трения, спорные вопросы, то, что сегодня кто-то противится, кто-то хочет, кто-то разобрался, кто-то нет", - отметил главком ВСУ.

Таран также сообщил, что Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в 2020 году был выполнен на 99,5%.

"Больше всего спекуляций было вокруг вопроса выполнения ГОЗ. У нас ГОЗ на 2020 год был выполнен на 99,5%, а политические спекуляции вокруг того, что оно выполнено, но не по тем пунктам, которые были (...) Вы понимаете, наверное, не хуже меня, что вопрос на данный момент политизирован, во-первых. А во-вторых, за каждым украинским предприятием, которое производит вооружение и военную технику, стоят интересы определенных групп", - сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что государственные средства были потрачены так, как этого требуют интересы Вооруженных сил Украины.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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