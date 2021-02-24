Войти
Интерфакс-АВН

В Москве не намерены бесконечно ждать, когда США вернутся в Договор по открытому небу - МИД РФ

646
0
0
Самолет ВВС США Boeing OC-135B, совершающий облет в рамках Договора по открытому небу
Самолет ВВС США Boeing OC-135B, совершающий облет в рамках Договора по открытому небу.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Внутригосударственные процедуры по выходу России из договора по открытому небу (ДОН) могут завершиться уже к лету, и если США не заявят о намерении вернуться в договор, нота о выходе России будет передана депозитариям ДОН, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться", - сказал Гаврилов в понедельник на заседании Консультативной комиссии по открытому небу.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, "если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии, и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН". "С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - отметил Гаврилов.

Как подчеркнул глава российской делегации, "Россия как и прежде остаётся приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области". "В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", - сказал Гаврилов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Канада
Россия
США
Похожие новости
27.11.2019
Politico (США): проявит ли себя настоящая НАТО?
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
25.03.2019
Пиррова победа НАТО
06.06.2016
Атом и солнце с ветром не спорят
20.05.2015
Оружие доверия
19.05.2010
Модернизация российской экономики: экспертное мнение научной элиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира