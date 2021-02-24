Товарооборот между РФ и ОАЭ в 2020 году вырос до $3,26 млрд - Минпромторг

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил российскую экспозицию на оборонной выставке IDEX в Абу-Даби и провел переговоры с руководством ОАЭ, сообщил Минпромторг в понедельник.

"В ходе встреч было отмечено, что даже несмотря на пандемию и негативные тенденции в мировой торговле, товарооборот между Россией и ОАЭ в 2020 году вырос на 78% и достиг рекордного в истории российско-эмиратских отношений уровня - $3,26 млрд", - говорится в сообщении министерства.

Мантуров был принят наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом Бен Заидом Аль Нахайяном. Кроме того, состоялись встречи Мантурова и заместителя премьер-министра, министра по делам президентства Мансура Бен Заида Аль Нахайяна, министра промышленности и передовых технологий Султана Бен Ахмеда Аль-Джабера и государственного министра по вопросам обороны Мухаммеда Бен Ахмеда Аль-Баварди.

"В ходе переговоров были обсуждены текущие и перспективные проекты в области промышленной кооперации, в том числе в области производства автомобилей и вертолетов AURUS, создания вертолетов VRT-300 и VRT-500 и создания сверхзвукового пассажирского самолета", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Мы приветствуем решение эмиратской стороны одобрить применение российской вакцины на территории ОАЭ и включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин. У нас нет никаких сомнений в высоком качестве, эффективности и безопасности нашего препарата", - цитирует пресс-служба министерства Мантурова.

"В качестве перспективного направления отмечено применение передовых российских технологий в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов. Достигнута договоренность проработать возможности кооперации в сфере водородной энергетики", - отмечается в сообщении.

Мантуров возглавляет российскую делегацию на выставке IDEX.

"В течение дня Мантуров ознакомился с российской экспозицией, которая занимает площадь свыше 1 200 кв метров, и посетил стенды российских предприятий", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В нем отмечается, что на IDEX впервые за рубежом проведена презентация нового российского танка Армата Т-14 ("Уралвагонзавод", "Ростех"), АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представило информационные материалы о зенитной ракетной системе большой дальности "Антей-4000".