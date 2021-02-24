Мировая премьера "Арматы" на Ближнем Востоке. "Уралвагонзавод" — о превосходстве Т-14

Об основных технических особенностях экспортно-ориентированного танка ТАСС рассказали технические специалисты крупнейшего в России разработчика сухопутной бронетехники

На крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений и военной техники IDEX 2021 в Абу-Даби состоялся международный дебют новейшего российского танка Т-14 "Армата". Разработанный концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), он является единственным в мире танком третьего (послевоенного) поколения.

В этом танке применены инновационное решения в сфере подвижности, огневой мощи и защищенности, которые позволяют обеспечить боевой машине существенное превосходство на поле боя. "Армата" способна выполнять многие задачи без прямого участия экипажа посредством новейшей электроники. Уже известно, что машина также прошла испытания в беспилотном режиме.

Впервые "Армату" показали 9 мая 2015 года на параде Победы, прошедшем в Москве на Красной площади. С тех пор Т-14 демонстрировался широкой публике только на международных военно-технических форумах "Армия", проводимых в подмосковном парке "Патриот".

В УВЗ считают, что мировой рынок танковой техники уже трансформируется, и новая российская боевая машина займет на нем одно из видных мест и существенно превзойдет все имеющиеся зарубежные образцы. В Т-14 применены уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире пока не существует.

Огневая мощь и защищенность

Основа огневой мощи экспортной "Арматы" - пушка повышенного могущества, размещенная в необитаемом дистанционно-управляемом боевом модуле (ДУБМ). Орудие может применять вновь разработанные боеприпасы и оснащено автоматом заряжания повышенной емкости.

В качестве дополнительного вооружения выступает спаренный пулемет и дистанционно-управляемая пулеметная установка, которая сопряжена с панорамным прицелом командира. Т-14 является первым в мире танком, у которого пушка и все подсистемы, необходимые для совершения выстрела, размещаются в ДУБМ - это позволяет существенно повысить выживаемость машины и ее экипажа на поле боя.

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

При разработке экспортной "Арматы" один из основных акцентов был сделан на обеспечение защищенности танка от существующих и перспективных угроз. Танк обладает комплексной многоуровневой защитой от средств поражения, включающей

штатную бронезащиту;

динамическую защиту нового поколения;

комплекс активной защиты;

систему противодействия высокоточному оружию;

систему электромагнитной защиты.

Другими словами, Т-14 гарантированно способен противостоять всему спектру современного противотанкового оружия - бронебойным и кумулятивным снарядам танковых пушек, переносным и самоходным противотанковым ракетным комплексам, минам с различными взрывателями, управляемым ракетам класса "воздух-поверхность" и "поверхность-поверхность".

Особое внимание уделяется защищенности экипажа из трех человек, который размещен в передней части в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов.

Электроника и ходовые возможности

Экспортная "Армата" оснащается системой управления огнем (СУО) на базе высокопроизводительных бортовых вычислителей с всесуточными, всепогодными мультиспектральными прицелами высокой разрешающей способности, которыми оснащены рабочие места командира и наводчика. Системы прицеливания в автоматическом режиме ищут цели, обнаруживают их и выполняют захват и сопровождение в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Т-14 оснащен и современными приборами ситуационной осведомленности: танк получил обзорный видеокомплекс, который обеспечивает наблюдение за местностью в ближней зоне, захват целеподобных объектов и отправку целеуказания в СУО.

Интеграцию танка в автоматизированную систему управления тактическим звеном обеспечивает программно-технический комплекс взаимодействия с высокоточной комбинированной системой навигации, защищенными цифровыми средствами связи и сенсорной панелью управления. Безаварийность и надежность всех узлов и агрегатов шасси "Арматы" обеспечивается бортовой информационно-управляющей системой.

Семикатковая ходовая часть повышенной энергоемкости с задним расположением ведущих колес и тремя амортизаторами на каждом борту позволяет экспортной "Армате" развивать высокую скорость, обеспечивать максимальную плавность хода и достигать повышенной проходимости. Моторно-трансмиссионная установка танка состоит из силового агрегата с реверсивной автоматической трансмиссией и дизельным двигателем высокой мощности. В качестве основного органа управления танком выступает штурвал.

Эргономика и оборудование

При разработке экспортно-ориентированной "Арматы" особое внимание уделялось условиям работа экипажа во всех климатических условиях. С этой целью боевая машина оснащается многоуровневой климатической установкой, в состав которой входит термоэлектрический кондиционер, система обогрева обитаемого отделения, фильтровентиляционная установка и другие системы обеспечения жизнедеятельности. Таким образом экипаж может уверенно с высокой автономностью выполнять задачи как в жарком, так и в холодном климате.

Отличительная особенность Т-14 - вспомогательный газотурбинный агрегат питания для обеспечения работы основных систем танка при неработающем основном двигателе. Это устройство позволяет существенно снизить расход топлива, увеличить ресурс двигателя и снижает заметность боевой машины.

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Необходимо отметить, что экспортно-ориентированная "Армата" может применяться в качестве платформы для тактического разминирования. И для выполнения этих задач машина оснащается оборудованием для проделывания проходов в минных полях. Кроме этого, на танк может устанавливаться устройство для самоокапывания, а также оборудование для подводного вождения.

Подготовили Роман Азанов, Дмитрий Федюшко

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу УВЗ.