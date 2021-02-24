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Интерфакс-АВН

ОАЭ предварительно заказали 100 российских легких вертолетов и 100 беспилотников для полиции - Мантуров

Разделы: Авиация
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Беспилотник вертолетного класса VRT300 российской компании "ВР-Технологии" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow
Беспилотник вертолетного класса VRT300 российской компании "ВР-Технологии" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Предварительный заказ на 200 российских легких вертолетов VRT500 и беспилотников VRT300 предназначен для полиции Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Помимо того, что эмиратская сторона участвует в капитале "Вертолетов России", это в том числе и отдельный проект "Вертолетов России" и компании Tawazun по вертолету VRT500 и беспилотнику VRT-300. Мы рассчитываем, что это направление будет крайне востребовано, особенно с учетом предварительного заказа полиции Эмиратов по 100 единиц каждого изделия - как вертолеты, так и беспилотники", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

21 февраля глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun после вхождения в капитал российского конструкторского бюро "ВР-Технологии" планирует заказать 200 легких вертолетов и беспилотников его разработки.

"Помимо финансовых инвестиций арабские партнеры уже стали якорными заказчиками будущей продукции: достигнута договоренность о поставках 100 легких вертолетов VRT500 и 100 беспилотников VRT300, начиная c 2023 года. Так, в рамках выставки IDEX-2021 на стенде фонда Tawazun уже представлен макет беспилотника VRT300 в раскраске полиции Абу-Даби", - сказал Чемезов.

ООО "ВР-Технологии" на 100% принадлежит АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). В конце 2019 года сообщалось, что Tawazun, до этого ставший инвестором российского производителя люксовых автомобилей Aurus, планирует приобрести 50% в "ВР-Технологиях". Соглашение об основных условиях сделки было подписано "на полях" выставки Dubai Airshow.

"На правах равных партнеров" компании планируют инвестировать в развитие КБ не менее 400 млн евро, заявлял гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. Это, говорил он, позволит "сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире". VRT500 и беспилотник VRT300 имеют хорошие перспективы на рынках Ближнего Востока, отмечал тогда Чемезов.

Первоначально сделку планировалось завершить в первом квартале 2020 года. 21 февраля глава "Ростеха" обозначил новый срок - первое полугодие этого года.

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VRT300
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Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
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