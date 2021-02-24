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Интерфакс-АВН

Глава "Рособоронэкспорта" сообщил об интересе иностранных заказчиков к новому российскому оружию - танку "Армата" и истребителю Су-57

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Ряд иностранных государств заинтересован в приобретении российского танка Т-14 "Армата" и истребителя Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев.

"Многие страны рассматривают "Армату" как основной боевой танк для вооруженных сил", - сказал Михеев телеканалу "Звезда" на выставке IDEX в ОАЭ.

На IDEX Россия провела презентацию "Арматы", танк представлен в виде модели.

"Представлен здесь у нас экспортный вариант самолета Су-57, проявляют многие интерес на рынке, и в основном - стратегические партнеры, которые эксплуатируют нашу авиационную, вертолетную технику", - сказал Михеев.

Он заявил, что Россия развивает комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь", готова предложить странам, которые его эксплуатируют, программы по модернизации.

"Мы проводим консультации по стрелковому вооружению. Очень интересная экспозиция концерна "Калашников". Есть достаточно много программ у наших производителей бронетанковой техники - это семейство БМП-3, это новая платформа "Бумеранг", это тяжелые огнеметные системы, которые себя хорошо зарекомендовали в различных горячих точках. Высокоточное оружие, боеприпасы, авиационные средства поражения", - сказал Михеев о российской экспозиции на выставке в ОАЭ.

"Мы здесь в полном вооружении находимся, чтобы показать интересантам наши возможности. Мы достаточно себя твердо чувствуем, что мы конкурентны на рынке и предлагаем интересную продукцию", - сообщил глава "Рособоронэкспорта".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
БМП-3
Бумеранг
ПАК ФА
Компании
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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