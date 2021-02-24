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Интерфакс-АВН

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана может получить новый импульс - ФСВТС

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Ираном на фоне его заинтересованности в закупке широкой номенклатуры военной техники, заявили в ФСВТС России

"Нам хорошо известно, что Иран заинтересован в закупке широкой номенклатуры военной техники. И мы, со своей стороны, подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказали в ФСВТС России журналистам на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

Так в ФСВТС ответили на вопрос, обсуждает ли Россия поставку Ирану боевых самолетов, танков и кораблей после снятия ограничений СБ ООН.

"Мы неукоснительно выполняем международные обязательства. Вместе с тем 18 октября 2020 года с Исламской Республики Иран сняты международные ограничения, которые содержались в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", - отметили в ФСВТС.

На вопрос "Интерфакса", планирует ли Иран купить у России системы ПВО С-400, в ФСВТС ответили: "Мы знаем, что Иран в настоящее время ведет работы по созданию своей системы противоракетной обороны. Совсем недавно, в октябре 2020 года даже впервые применили ее в ходе военных учений".

"Но наша С-400 наделена уникальными характеристиками, которые не имеет ни один конкурент. Это признают и мировые эксперты. Аналогов российской системе С-400 в мире сегодня просто нет", - заявили в ФСВТС.

В ноябре 2019 года на авиавыставке в Дубае директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном, когда будут сняты ограничения по линии СБ ООН.

"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекта ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной военной техники", - сказал тогда Шугаев.

По его словам, Иран может быть заинтересован в приобретении у России боевых самолетов и вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиационных двигателей, а также запасных частей для ремонта авиа- и бронетехники, подводных лодок.

"Российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в этой области при условии, что практическая реализация проектов по указанной номенклатуре начнется только после отмены международных ограничений", - заявил тогда Шугаев.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300 (концерн "Алмаз-Антей"). Эти системы считают оборонительным вооружением, которое не подпадало под ограничения СБ ООН.

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