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Интерфакс-АВН

Россия поставляет Ираку танки и БМП, в Багдаде техникой довольны - ФСВТС

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Танк Т-90СИ
Танк Т-90СИ ВС Ирака.
Источник изображения: Tactical Cell

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия выполняет контракты на поставку Ираку танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В настоящее время продолжается работа по практической реализации данных контрактов", - заявили в ФСВТС на проходящей в ОАЭ оборонной выставке IDEX-2021.

"Танк Т-90 и боевая машина пехоты БМП-3 - это проверенные многолетней эксплуатацией образцы бронетехники, отличающиеся высокими характеристиками и надежностью. Оба образца вооружения являются высокотехнологичными системами, которые оснащаются современным оборудованием с учетом спецификаций, которые задает конкретный заказчик", - заявили в ФСВТС.

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Страны
Ирак
ОАЭ
Россия
Продукция
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Компании
ФСВТС РФ
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