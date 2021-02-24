Россия поставляет Ираку танки и БМП, в Багдаде техникой довольны - ФСВТС

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия выполняет контракты на поставку Ираку танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-3, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В настоящее время продолжается работа по практической реализации данных контрактов", - заявили в ФСВТС на проходящей в ОАЭ оборонной выставке IDEX-2021.

"Танк Т-90 и боевая машина пехоты БМП-3 - это проверенные многолетней эксплуатацией образцы бронетехники, отличающиеся высокими характеристиками и надежностью. Оба образца вооружения являются высокотехнологичными системами, которые оснащаются современным оборудованием с учетом спецификаций, которые задает конкретный заказчик", - заявили в ФСВТС.