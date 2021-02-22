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Интерфакс-АВН

Арабская Tawazun закажет 200 российских легких вертолетов и беспилотников - Чемезов

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Проектные изображения перспективного легкого вертолета VRT500, разрабатываемого компанией "ВР-Технологии"
Проектные изображения перспективного легкого вертолета VRT500, разрабатываемого компанией "ВР-Технологии".
Источник изображения: www.rotorcraftnordic.com

Абу-Даби (ОАЭ). 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun после вхождения в капитал российского конструкторского бюро "ВР-Технологии" планирует заказать 200 легких вертолетов и беспилотников его разработки, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Помимо финансовых инвестиций арабские партнеры уже стали якорными заказчиками будущей продукции: достигнута договоренность о поставках 100 легких вертолетов VRT500 и 100 беспилотников VRT300 начиная c 2023 года. Так, в рамках выставки IDEX-2021 на стенде фонда Tawazun уже представлен макет беспилотника VRT300 в раскраске полиции Абу-Даби", - сказал Чемезов.

Сейчас ООО "ВР-Технологии" на 100% принадлежит АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). В конце 2019 года сообщалось, что Tawazun, до этого ставший инвестором российского производителя люксовых автомобилей Aurus, планирует приобрести 50% в "ВР-Технологиях". Соглашение об основных условиях сделки было подписано "на полях" выставки Dubai Airshow.

"На правах равных партнеров" компании планируют инвестировать в развитие КБ не менее 400 млн евро, заявлял гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. Это, говорил он, позволит "сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире". VRT500 и беспилотник VRT300 имеют хорошие перспективы на рынках Ближнего Востока, отмечал тогда Чемезов.

Первоначально сделку планировалось завершить в первом квартале 2020 года. В воскресенье глава "Ростеха" обозначил новый срок - первое полугодии этого года.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
VRT300
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Ростех
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Чемезов Сергей
Проекты
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