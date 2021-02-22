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Интерфакс-АВН

Глава МАГАТЭ провел плодотворные переговоры в Тегеране - иранский дипломат

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IAEA
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Вена. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Плодотворным назвал переговоры в Тегеране гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с иранскими представителями постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

"Иран и МАГАТЭ провели плодотворные дискуссии, основанные на взаимном уважении", - написал иранский представитель в своем твиттере.

Он добавил, что "результаты будут оглашены нынешним вечером".

Гросси, находящийся в Тегеране для обсуждения "основных проверочных мероприятий" агентства, встретился в воскресенье с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

Накануне Салехи завил, что во время его встречи с Гросси будет обсуждаться озабоченность агентства по поводу прекращения Ираном выполнения Дополнительного протокола МАГАТЭ, который влечет за собой немедленные инспекции.

Решение Ирана с 23 февраля прекратить инспекции инспекторов МАГАТЭ не будет означать отказа от ядерной сделки 2015 года, заявил в воскресенье министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Все наши шаги (по отходу от условий СВПД) обратимы... Наш шаг, запланированный на 23 февраля, не означает отказа от сделки", - сказал Зариф в интервью иранскому телеканалу Press TV.

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Ядерный щит
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