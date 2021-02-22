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Интерфакс-АВН

Приостановка проверок МАГАТЭ иранских объектов не означает выхода Ирана из СВПД - глава МИД

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Дубай. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Решение Ирана с 23 февраля прекратить инспекции инспекторов МАГАТЭ не будет означать отказа от ядерной сделки 2015 года, заявил в воскресенье министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Все наши шаги (по отходу от условий СВПД) обратимы... Наш шаг, запланированный на 23 февраля, не означает отказа от сделки", - сказал Зариф в интервью иранскому телеканалу Press TV.

Это относится к разряду "корректирующих мер", пояснил министр. По его словам, пункт 36 СВПД позволяет Ирану принимать такие меры в случае невыполнения другими сторонами своих обязательств.

Исламская Республика, добавил он, не нарушает соглашение, а просто осуществляет меры по исправлению положения, на которые она имеет право в соответствии со сделкой.

Он сослался на парламентский закон, который обязывает иранское правительство предпринять такой шаг, а именно пойти на приостановку краткосрочных визитов инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. Закон, сказал он, - не "предупреждение миру", а внутреннее взаимодействие между правительством и законодательным органом.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, находящийся в Тегеране для обсуждения "основных проверочных мероприятий" агентства, встретился в воскресенье с главой атомной службы Ирана, сообщают государственные СМИ.

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