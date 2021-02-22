"Калашников" не уходит из судостроения после продажи ССЗ "Вымпел" - гендиректор

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - После продажи завода (ССЗ) "Вымпел" ОСК концерн "Калашников" не намерен уходить из судостроения, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов "Интерфаксу".

"Концерн "Калашников" не уходит из судостроения", - сказал Тарасов.

Он напомнил, что в контуре группы компаний остаются "Рыбинская верфь" и "Верфь братьев Нобель", в линейке его продукции остаются быстроходные штурмовые катера семейства БК-10, БК-9, БК-16.

"Амбициозные планы концерн связывает с судном на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) "Хаска 10", представленным на форуме "Армия-2020", - подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что ССЗ "Вымпел" перешел в ОСК в рамках консолидации стратегических судостроительных активов.

Тарасов напомнил, что за время управления активом со стороны ГК "Калашников" был проведен ряд мероприятий по оптимизации расходов и планированию производства, которые позволили увеличить объем выпускаемой продукции, благодаря чему выручка выросла на 50% и составила более 7 млрд рублей. По его словам, помимо этого был подготовлена программа финансового оздоровления предприятия.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрела 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел".

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.