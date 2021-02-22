Войти
Интерфакс-АВН

"Калашников" не уходит из судостроения после продажи ССЗ "Вымпел" - гендиректор

220
0
0
Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - После продажи завода (ССЗ) "Вымпел" ОСК концерн "Калашников" не намерен уходить из судостроения, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов "Интерфаксу".

"Концерн "Калашников" не уходит из судостроения", - сказал Тарасов.

Он напомнил, что в контуре группы компаний остаются "Рыбинская верфь" и "Верфь братьев Нобель", в линейке его продукции остаются быстроходные штурмовые катера семейства БК-10, БК-9, БК-16.

"Амбициозные планы концерн связывает с судном на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) "Хаска 10", представленным на форуме "Армия-2020", - подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что ССЗ "Вымпел" перешел в ОСК в рамках консолидации стратегических судостроительных активов.

Тарасов напомнил, что за время управления активом со стороны ГК "Калашников" был проведен ряд мероприятий по оптимизации расходов и планированию производства, которые позволили увеличить объем выпускаемой продукции, благодаря чему выручка выросла на 50% и составила более 7 млрд рублей. По его словам, помимо этого был подготовлена программа финансового оздоровления предприятия.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрела 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел".

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
Вымпел СЗ
Концерн Калашников
ОСК
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
02.09.2020
«Оборонка» обороне
07.08.2020
Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум
03.07.2019
Интернациональный "Патриот"
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16