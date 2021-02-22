Контракт с Индией на СП по производству автоматов может быть подписан в ближайшее время - "Калашников"

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Совместное российско-индийское предприятие может произвести в этом году около 40 тыс. автоматов АК-203 в случае подписания соответствующего контракта, заявил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Дмитрий Тарасов.

"Контракт МО Индии с совместным российско-индийским заводом в Корва на поставку автоматов Калашникова АК-203 вооруженным силам Индии ожидается подписать в ближайшее время", - сказал он.

"В случае, если контракт будет подписан в этом году, то за первый год с момента начала производства планируется произвести около 40 тыс. АК-203. 20 тыс. из комплектов, поставленных из РФ и 20 тыс. - из совместно произведенных комплектующих", - заявил Тарасов.

"Концерн "Калашников" готов перенести производство любых изделий из продуктовой линейки, которые заинтересуют индийских партнеров", - сообщил он.

Тарасов напомнил, что заинтересованность в строительстве завода по лицензионному производству автоматов АК-103 проявила Саудовская Аравия.

4 февраля 2020 года в "Рособоронэкспорте" заявили, что контрактные документы, которые позволят Индии запустить лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, проработаны. "Контракт проработан и готов к подписанию", - заявили в "Рособоронэкспорте".

Ранее сообщалось, что в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.