РФ готова модернизировать поставленные ОАЭ комплексы "Панцирь" - ФСВТС

Абу-Даби (ОАЭ). 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова провести модернизацию ранее поставленных ОАЭ зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Алексей Фролкин.

"При заинтересованности наших партнеров и соответствующем обращении российские компании готовы оказать весь комплекс современных услуг, в том числе по сервисному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию необходимой продукции в соответствии с самыми высокими стандартами качества", - заявил Фролкин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах модернизировать поставленные ОАЭ "Панцири".

"Наши специалисты на постоянной основе обсуждают возможности для укрепления обороноспособности Объединенных Арабских Эмиратов практически во всех сферах", - сказал Фролкин.

По его словам, взаимоотношения РФ и ОАЭ в сфере военно-технического сотрудничества "имеют большие перспективы".

Как сообщал "Интерфакс", Россия и ОАЭ ведут совместную разработку и производство комплексов "Панцирь".

ЗРПК "Панцирь" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Он способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км.