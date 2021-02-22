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Интерфакс-АВН

РФ готова модернизировать поставленные ОАЭ комплексы "Панцирь" - ФСВТС

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Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ.
Источник изображения: Mahmoud Gamal / twitter.com/mahmouedgamal44

Абу-Даби (ОАЭ). 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова провести модернизацию ранее поставленных ОАЭ зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Алексей Фролкин.

"При заинтересованности наших партнеров и соответствующем обращении российские компании готовы оказать весь комплекс современных услуг, в том числе по сервисному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию необходимой продукции в соответствии с самыми высокими стандартами качества", - заявил Фролкин, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах модернизировать поставленные ОАЭ "Панцири".

"Наши специалисты на постоянной основе обсуждают возможности для укрепления обороноспособности Объединенных Арабских Эмиратов практически во всех сферах", - сказал Фролкин.

По его словам, взаимоотношения РФ и ОАЭ в сфере военно-технического сотрудничества "имеют большие перспективы".

Как сообщал "Интерфакс", Россия и ОАЭ ведут совместную разработку и производство комплексов "Панцирь".

ЗРПК "Панцирь" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Он способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
ФСВТС РФ
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