Новые автоматы АК-12 поставлены Армении и Казахстану, потенциальным покупателем может стать Белоруссия - "Калашников"

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Партии новых автоматов АК-12 поступили в Армению и Казахстан, интерес к автомату проявила Белоруссия, сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"В силу того, что в АК-12 используется патрон калибра 5,45, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Белоруссия", - сказал Тарасов на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.