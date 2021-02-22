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Интерфакс-АВН

Строительство завода по производству автоматов "Калашников" в Венесуэле осложнил коронавирус - концерн

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

Абу-Даби. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Строительство завода по выпуску автоматов "Калашникова" в Венесуэле идет по графику, но оно осложнено ситуацией с коронавирусом, сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

"Строительно-монтажные работы ведутся по графику, группа компаний "Калашников" не является субподрядчиком по этой части. Реализация контракта осложнена в связи с пандемией", - сказал он.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что строительству завода мешают США.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".

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Страны
Венесуэла
ОАЭ
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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