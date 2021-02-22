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Интерфакс-АВН

Объем оружейного экспорта РФ на Ближний Восток и в Северную Африку составляет $6 млрд в год - ФСВТС

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Ка-52 ВВС Египта
Ка-52 ВВС Египта.
Источник изображения: Hammer Head

В последние годы заключены новые крупные контракты со странами региона

Абу-Даби (ОАЭ). 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд, сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в регион Ближнего Востока и Северной Африки не опускается ниже уровня в $6 млрд в год и составляет порядка 50% общего объема экспорта", - заявили в ФСВТС.

В ведомстве сообщили, что доля региона в портфеле заказов на российское вооружение также стабильна и составляет от 40 до 50% от общего объема.

"Да, в последние годы нам удалось заключить крупные контракты", - сказали в ФСВТС, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Страны Ближнего Востока остаются надежными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества на протяжении многих лет, и взаимоотношения наших стран имеют большие перспективы", - подчеркнули в ФСВТС.

Там отметили, что за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось, несмотря на периодические подъемы и спады экспорта, обусловленные циклическим характером спроса на военную продукцию.

Как сообщал "Интерфакс", в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

В частности, известно, что в 2019 году Россия поставила Турции четыре дивизиона систем ПВО С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. Кроме того, выполняются поставки Египту истребителей МиГ-29 и ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По данным СМИ, у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году.

В октябре 2019 года на форуме "Россия-Африка" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что общий портфель заказов со странами Африки превышает $14 млрд, из них более $2 млрд приходится на страны Африки южнее Сахары.

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