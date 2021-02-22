Военная помощь США способна спровоцировать Украину на силовое решение проблемы Донбасса - Песков

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - США продолжают наращивать военный потенциал Украины, и это может спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасса агрессивными методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь Украине поступает... Американцы продолжают накачивать оборонный потенциал Украины", - сказал Песков в суббботу журналистам.

Отметив, что "Украине никто не угрожает", пресс-секретарь президента РФ заявил: "Наоборот, это провоцирует эти самые украинские "горячие головы", которые наверняка стоят, в том числе, за этими внутренними репрессиями. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе, конкретно агрессивности в решении проблем юго-востока (Украины). Это противоречит всему и вся, и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", - добавил Песков.