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Военно-промышленный курьер

Наш Land Сruiser от отечественной оборонки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser.

Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

«На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser»,  - сказал он.

Красовицкий напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Toyota
ВПК ООО
Минoбороны РФ
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