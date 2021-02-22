Наземные испытания пилотируемого корабля "Орёл" начнутся в феврале - Рогозин

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в феврале приступит к наземным испытаниям нового российского пилотируемого корабля "Орёл", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Корабль "Орел", я вам о нем докладывал, наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырех космонавтов к Луне. Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале", - заявил Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"То есть, он уже собран, он уже в железе. Работа идет по этому вопросу", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, "мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу".

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.