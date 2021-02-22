Войти
Интерфакс-АВН

Наземные испытания пилотируемого корабля "Орёл" начнутся в феврале - Рогозин

273
0
0
Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток»
Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток».
Источник изображения: wikipedia

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в феврале приступит к наземным испытаниям нового российского пилотируемого корабля "Орёл", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Корабль "Орел", я вам о нем докладывал, наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырех космонавтов к Луне. Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале", - заявил Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"То есть, он уже собран, он уже в железе. Работа идет по этому вопросу", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, "мы сейчас уже практически подступились к тому, чтобы вступить в новую пилотируемую программу".

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
27.07.2018
Повелитель батута
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
05.11.2015
Телемост с Восточным выявил причины задержек стройки и дал старт испытаниям
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
04.09.2014
Строительство космодрома "Восточный" отстает от графика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.02 05:26
  • 11
Крылья Арктики
  • 22.02 05:17
  • 2
Контракт на утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев"
  • 22.02 03:56
  • 4
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 22.02 02:38
  • 12
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 22.02 00:51
  • 115
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 21.02 12:26
  • 2
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 21.02 12:26
  • 1
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
  • 21.02 12:25
  • 2
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 21.02 08:56
  • 1
Вице-премьер Борисов заявил о необходимости разработки новой линейки композитов для авиации
  • 21.02 07:55
  • 44
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 21.02 05:11
  • 1
Ведомые Су-57 создадут «непроницаемый щит»
  • 21.02 04:42
  • 13
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 21:58
  • 2
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 20.02 21:32
  • 3
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 20.02 21:15
  • 4
ВВС США задумались о замене истребителей F-16