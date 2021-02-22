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Интерфакс-АВН

Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин

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Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М"
Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М".
Источник изображения: Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Спутники "Глонасс" к 2025 году будут полностью состоять из российской микроэлектроники, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На земле у нас находятся еще один аппарат старого поколения, "Глонасс-М", и "Глонасс-К2", "Глонасс-К" уже с все более и более увеличивающимся числом, долей российской микроэлектроники. К 2025 году, Владимир Владимирович, как и обещал, мы выйдем полностью на абсолютно 100-процентное импортозамещение для "Глонасса", - сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В июле 2018 года Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Гонец-М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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