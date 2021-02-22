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Интерфакс-АВН

Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на уровне $50 млрд - Михеев

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Абу-Даби. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных оружейных заказов "Рособоронэкспорта" стабилен и составляет около $50 млдр, заявил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Общий портфель заказов "Рособоронэкспорта" сегодня стабильно держится на уровне около 50 млрд долл. По Ближнему Востоку и Северной Африке он немного превышает 50%", - сказал Михеев в связи с открывающейся 21 февраля в ОАЭ оборонной выставкой IDEX-2021.

Михеев отметил, что "Рособоронэкспорт" ведет работу по расширению географии и номенклатуры поставок. Он заявил, что в последние годы компания расширила экспортную линейку гражданской продукции и продукции военного назначения.

"Начали продвижение новых образцов военной техники и вооружения, которые потенциально могут занять топовые позиции в своих сегментах мирового рынка. Например, ЗРС "Антей-4000", БТР и БМП на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", РЛС "Прима" и 59Н6-ТЕ с совершенно уникальными характеристиками, истребитель пятого поколения Су-57Э, многофункциональные истребители МиГ-35/35Д, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, танк Т-14 на платформе "Армата", легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", ПЛК (Пистолет Лебедева), автомат Калашникова АК-19, "КОРД" 6П68 автомат, разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э" и так далее", - сообщил он.

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