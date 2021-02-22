Россия активизирует участие в афганском мирном процессе - СМИ

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия в последнее время все активнее участвует в процессе установления мира в Афганистане в условиях, когда политика США сталкивается с проблемами в этом вопросе, считает агентство Associated Press.

"В условиях, когда переговоры между афганским правительством и талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) зашли в тупик, а новая администрация в Вашингтоне обдумывает свои варианты, Россия наращивает усилия, чтобы попытаться найти путь вперед в мирном процессе", - пишет агентство в субботу.

В соответствии с соглашением от февраля 2020 года, которое администрация Трампа подписала с талибами, Вашингтон обязался к 1 мая вывести все иностранные войска из Афганистана.

Президент Джо Байден сейчас проводит пересмотр этой сделки, хотя талибы предупредили, что если обязательство не будет точно выполнено, они могут возобновить войну с США и НАТО.

АР отмечает, что российские представители проводят встречи с официальными лицами и высокопоставленными деятелями движения "Талибан" "даже после того, как конференция министров обороны стран НАТО на этой неделе пришла к выводу, что нет простого решения того, как положить конец затянувшейся войне в Афганистане".

Так, агентство сообщает, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в пятницу находился в Пакистане, где провел переговоры с пакистанскими официальными лицами. По мнению агентства, "Исламабад всегда был ключевым игроком со значительным влиянием на талибов".

Во время своего необъявленного визита в пятницу в Исламабад российский посланник встретился с командующим пакистанской армией, а также с министром иностранных дел. "Из встреч Кабулова мало что прояснилось, кроме заявления о том, что Афганистан и усилия по достижению мирного соглашения доминировали в дискуссиях", говорится в сообщении АР.

Между тем, в нем отмечается, что министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши после встречи с Кабуловым заявил, что Исламабад и Москва разделяют стремление к "инклюзивному политическому урегулированию в Афганистане".

Агентство пишет, что "Россия часто вторгалась в дипломатическую деятельность по Афганистану". В прошлом месяце делегация талибов посетила Москву.

"Так они поступали и в прошлом, в критические моменты для мирного процесса. В 2019 году в Москве дважды проходила встреча талибов с видными афганскими деятелями - встреча, которая рассматривалась как предвестник мирных переговоров между ними", - пишет АР.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар прибудет в Москву на следующей неделе.

"Россия уделяет особое внимание национальному примирению в Афганистане и прекращению затянувшегося военного конфликта в этой стране", - сказала Захарова.