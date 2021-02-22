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Интерфакс-АВН

Переговоры с Турцией о поставке новой партии С-400 не заморожены - глава "Рособоронэкспорта"

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Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Абу-Даби. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Переговоры с Турцией о поставке дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" не заморожены, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Никаких замороженных переговоров по поставкам С-400 у "Рособоронэкспорта" нет и не было", - сказал он, отвечая на вопрос, заморожены ли переговоры о поставке Турции второй партии С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

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Страны
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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