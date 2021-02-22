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Интерфакс-АВН

Россия обсуждает с иностранными партнерами более 100 проектов в сфере совместной разработки оружия - "Рособоронэкспорт"

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АО "Рособоронэкспорт"
АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: rostec.ru

Абу-Даби. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Более 100 проектов в области совместных разработок оружия обсуждает Россия с иностранными партнерами, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Данное направление военно-технического сотрудничества в современных реалиях необходимо, и оно обусловлено не только стремлением наших партнеров развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, но и ситуацией в мировой экономике", - сказал Михеев в связи с открывающейся 21 февраля в ОАЭ оборонной выставкой IDEX-2021.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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