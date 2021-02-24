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«Русский Land Cruiser» задумали создать на базе броневика

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Источник изображения: Фото: ООО «Военно-промышленная компания»

Российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) задумал создать «русский Land Cruiser» на базе легкого броневика «Стрела». Об этом заявил гендиректор компании Александр Красовицкий в интервью РИА Новости.

Как рассказал Красовицкий, на вариант автомобиля «Стрела» без брони возлагаются большие надежды. По его словам, в перспективе она должна стать основной командирской машиной в российских Вооруженных силах. При этом она может пользоваться спросом на гражданском рынке. «Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser"», — подчеркнул он.

Директор ВПК напомнил, что предполагается создание целого семейства автомобилей «Стрела». Помимо небронированного варианта в линейку войдут стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

Как заявляет производитель, «Стрела» может использоваться как командирская машина, транспортное средство, оперативно-служебная машина, а также как база для создания семейства автомобилей или монтажа вооружения и спецоборудования. Грузоподъемность автомобиля составляет до тысячи килограмм, максимальная скорость — 155 километров в час.


Александра Максимченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК ООО
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