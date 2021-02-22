РФ и Саудовская Аравия подписали договор о первом этапе создания производства автоматов Калашникова - Мантуров

Презентация АК-19 состоялась на форуме "Армия-2020". И автомат сразу стал сенсацией.

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия подписала контракт на реализацию первого этапа создания совместного производства автоматов Калашникова (АК) с Саудовской Аравией, документ проходит межгосударственные процедуры согласования, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном в субботу в газете "Коммерсант".

"Что касается контракта на реализацию первого этапа создания совместного производства автоматов Калашникова, то он подписан сторонами и проходит межгосударственные процедуры согласования, после чего вступит в силу", - уточнил Мантуров накануне своего рабочего визита в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), где в воскресенье откроется международная конференция и выставка вооружения и военной техники IDEX 2021.

Как ранее сообщал "Интерфакс", запрос на совместное производство АК есть в государствах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, об этом в феврале 2019 года заявлял генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.