Войти
Вестник Мордовии

Российские новинки - автоматы АК-19 и "Корд" впервые на IDEX 2021

409
0
0

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

АК-19

23 февраля 2021 г. в рамках Международной оборонной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) на своем стенде в холле № 12 проведет публичную презентацию "Новое стрелковое оружие российского производства".

В ходе презентации специалисты компании расскажут о технических характеристиках, уникальных конструкторских решениях и об особенностях применения впервые демонстрируемых на международных выставках за пределами России автоматов КОРД со сбалансированной автоматикой, новейшего автомата Калашникова АК-19 и пистолета Лебедева компактного (ПЛК).

Автомат "Корд" 6П68 всемирно известной российской оружейной компании "ЗиД" (АО "Завод им. В.А.Дегтярева") показывает чудеса кучности стрельбы в руках бойцов спецподразделений. Специалисты особенно отмечают его уникальные характеристики в автоматическом режиме ведения огня благодаря инновационной системе сбалансированной автоматики.

Огромный опыт создания пулеметов, снайперских винтовок и другого оружия позволил предприятию-изготовителю подобрать самые современные легкие и прочные сплавы для высокой надежности оружия, а постоянное взаимодействие с силовыми ведомствами - разработать максимально удобную конструкцию для выполнения различных задач.

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

"Корд"

Автоматы "Корд" на IDEX 2021 будут демонстрироваться на стенде Рособоронэкспорта.

Стрелковое оружие оригинального производства АО "Концерн "Калашников" давно устанавливает международные стандарты качества. Высококвалифицированные кадры и уникальные технологии позволяют создавать высококлассное оружие, своевременно отвечать на запросы рынка и следовать общемировым тенденциям.

Легендарная платформа автомата Калашникова получила логическое развитие в долгожданном на мировом рынке автомате АК-19, разработанном под применение патрона стандарта НАТО (5,56х45мм). АК-19, как и любой российский автомат Калашникова, дает уверенность в каждом выстреле. Благодаря телескопическому прикладу и другим улучшающим эргономику техническим решениям из него максимально удобно вести стрельбу солдату любой армии мира независимо от его антропометрических данных.

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

АК-19

АК-19 оснащен щелевым пламегасителем с возможностью установки быстросъемного прибора малошумной стрельбы, удлиненной прицельной линией и новыми прицельными приспособлениями. Эти технические решения, примененные предприятием-разработчиком, соответствуют современным условиям ведения боевых действий.

Образец АК-19 будет доступен на стенде Концерна "Калашников" в рамках единой российской экспозиции, организованной Рособоронэкспортом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
РОЭ
Проекты
NATO
Похожие новости
22.02.2021
Холдинг Ростеха представил приборы ночного видения для бронетехники на выставке IDEX-2021
20.02.2021
АК-19 и "Корд" в Абу-Даби: Рособоронэкспорт расскажет о новинках российского стрелкового оружия на IDEX 2021
18.02.2021
В ОАЭ намечен премьерный показ автомата АК-19
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:56
  • 1
В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия
  • 24.02 20:49
  • 18
Институт «Звездных Войн»
  • 24.02 18:36
  • 1
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 24.02 18:16
  • 3
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 24.02 18:15
  • 1
"Калашников" рассчитывает на завершение в этом году госиспытаний дрона-камикадзе "КУБ"
  • 24.02 18:07
  • 4
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 24.02 17:58
  • 23
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 24.02 16:48
  • 0
США и Израиль совместно разрабатывают новую систему ПРО
  • 24.02 16:21
  • 220
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 24.02 15:57
  • 52
Крылья Арктики
  • 24.02 13:32
  • 29
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 24.02 13:24
  • 39
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 24.02 10:44
  • 2
Тяжелый убийца
  • 24.02 09:06
  • 7
Стопроцентное импортозамещение для спутников системы "ГЛОНАСС" будет обеспечено к 2025 г. - Рогозин
  • 24.02 07:20
  • 8
National Interest включил Россию в топ-5 самых мощных армий мира