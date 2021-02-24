Российские новинки - автоматы АК-19 и "Корд" впервые на IDEX 2021

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

АК-19

23 февраля 2021 г. в рамках Международной оборонной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) на своем стенде в холле № 12 проведет публичную презентацию "Новое стрелковое оружие российского производства".

В ходе презентации специалисты компании расскажут о технических характеристиках, уникальных конструкторских решениях и об особенностях применения впервые демонстрируемых на международных выставках за пределами России автоматов КОРД со сбалансированной автоматикой, новейшего автомата Калашникова АК-19 и пистолета Лебедева компактного (ПЛК).

Автомат "Корд" 6П68 всемирно известной российской оружейной компании "ЗиД" (АО "Завод им. В.А.Дегтярева") показывает чудеса кучности стрельбы в руках бойцов спецподразделений. Специалисты особенно отмечают его уникальные характеристики в автоматическом режиме ведения огня благодаря инновационной системе сбалансированной автоматики.

Огромный опыт создания пулеметов, снайперских винтовок и другого оружия позволил предприятию-изготовителю подобрать самые современные легкие и прочные сплавы для высокой надежности оружия, а постоянное взаимодействие с силовыми ведомствами - разработать максимально удобную конструкцию для выполнения различных задач.

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

"Корд"

Автоматы "Корд" на IDEX 2021 будут демонстрироваться на стенде Рособоронэкспорта.

Стрелковое оружие оригинального производства АО "Концерн "Калашников" давно устанавливает международные стандарты качества. Высококвалифицированные кадры и уникальные технологии позволяют создавать высококлассное оружие, своевременно отвечать на запросы рынка и следовать общемировым тенденциям.

Легендарная платформа автомата Калашникова получила логическое развитие в долгожданном на мировом рынке автомате АК-19, разработанном под применение патрона стандарта НАТО (5,56х45мм). АК-19, как и любой российский автомат Калашникова, дает уверенность в каждом выстреле. Благодаря телескопическому прикладу и другим улучшающим эргономику техническим решениям из него максимально удобно вести стрельбу солдату любой армии мира независимо от его антропометрических данных.

Источник изображения: Фото: АО "Рособоронэкспорт"

АК-19

АК-19 оснащен щелевым пламегасителем с возможностью установки быстросъемного прибора малошумной стрельбы, удлиненной прицельной линией и новыми прицельными приспособлениями. Эти технические решения, примененные предприятием-разработчиком, соответствуют современным условиям ведения боевых действий.

Образец АК-19 будет доступен на стенде Концерна "Калашников" в рамках единой российской экспозиции, организованной Рособоронэкспортом.