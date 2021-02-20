Shukan Gendai (Япония): война – это не только стрельба. Есть еще и гибридная война, а в ней Россия

Видный политолог, советник Совета национальной безопасности Японии пугает мир гибридной войной и центральным местом России в ней. Современная внешнеполитическая стратегия России основывается на гибридной войне. Россия – угроза всему миру. Доказательств мало, но запал автора велик. Таковы мысли японского истеблишмента.

Вы знаете словосочетание "гибридная война"? Это ключевая концепция для понимания внешнеполитической и военной стратегии России, которая представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. Один пример: аннексия Россией Крыма в 2014 году. Ниже приводятся выдержки из моей новой книги "Гибридная война как новая национальная стратегия России"

Возврат холодной войны

Распад Советского Союза в декабре 1991 года положил конец той "холодной войне", которая стала каркасом символом мирового порядка после Второй мировой войны. Считалось что к началу 2000-х годов холодная война постепенно сошла на нет, однако ее напряженная атмосфера продолжила свое существование. Постепенно даже несмотря на развал прежнего просоветского Варшавского блока, Россия обостряла свои отношения с Организацией Североатлантического договора (НАТО), которые в настоящее время находятся в по-настоящему "горячей" фазе.

Вдобавок Россия, наряду с Китаем и Ираном теперь уже угрожают всему сложившемуся миропорядку. После 2014 года Америка и Запад ввели серьезные санкции против России, к которым к настоящему времени присоединилось почти полмира.

Если международная изоляция России из-за санкций, углубится еще дальше, Москве не останется ничего другого, как укреплять свои отношения с Китаем. Однако российско-китайские отношения совсем не простые, и их следует даже называть "удобным браком без развода". Хотя эти страны и проявляют единство в основе своей внешнеполитической стратегии, особенно в противодействии амбициям Соединенных Штатов и в стремлении к "многополярному миру", между ними существует и соперничество за региональную гегемонию. В целом между двумя странами нет отношений полного доверия.

Политика США, России и Китая

Тем не менее, сотрудничество между Китаем и Россией в осуществлении своих "мегапроектов", таких, как китайская инициатива "Один пояс, один путь" и российская программа строительства "Евразийского экономического союза", оказывает большое влияние на регион, а военное-техническое взаимодействие между ними приобретает общепланетарный характер и бросает мрачную тень на весь мир.

В этих условиях в августе 2019 года истек срок действия Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который символизировал процесс прекращения холодной войны.

И хотя новый договор по стратегическим вооружениям СНВ-3, единственный существовавший договор о ядерном разоружении, истекал 5 февраля 2021 года, бывший президент США Дональд Трамп отказывался продлить его.

Однако хорошая новость заключается в том, что новый президент США Джо Байден кардинально изменил эту линию Трампа, и две главные ядерные страны - США и Россия - согласились продлить Договор об ограничении стратегических вооружений еще на пять лет.

Следует при этом отметить, что ядерное вооружение Китая также вызывает большую озабоченность в мире, но Китай не готов сесть за стол переговоров по разоружению.

Принципиально желательно, чтобы Соединенные Штаты, Россия и Китай все вместе предприняли бы последовательные шаги в направлении ядерного разоружения, но в настоящее время это трудно себе представить, так что до реализации мира без ядерного оружия еще далеко. Таким образом, атмосфера новой холодной войны становится все более напряженной, и кажется, что эра неудержимой гонки вооружений, подобная самому первому, послевоенному этапу холодной войне, возвращается с полной силой.

Угроза гибридной войны

Одновременно в мире нарастает и другая угроза общепланетарной безопасности - это гибридная война.

Что такое гибридная война?

… "Это такие методы войны, которые сочетают в себе военную угрозу и другие средства для достижения политических целей. То есть речь идет о том, что в рамках гибридной войны активно применяются как конвенциальные, так и нетрадиционные средства борьбы. В дополнение к военным сражениям, в гибридной войне используются конфликты в политике, экономике, дипломатии, информации, включая пропаганду, а также такие инструменты, как психологическая война, и даже терроризм и криминальные деяния".

Гибридная война, которую Россия применила во время украинского кризиса и которая привлекла международное внимание, даже была названа "войной 21 века". Однако применяться ее методы начали задолго до крымских событий.

Кибератаки российских хакеров, оказавшиеся в центре внимания мировой общественности во время президентских выборов в США в 2016 году, осуществляются уже давно. Это так называемая "острая сила", которую можно назвать "злонамеренным вариантом" мягкой силы, уже в течение многих лет используется Россией и Китаем.

Атаки в киберпространстве осуществляются не только Россией и Китаем, но и многими другими странами. И даже в 2020 году, когда мир потрясла пандемия коронавируса, ему пришлось ощутить угрозу гибридной войны. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на тот год, были отложены из-за бушующей пандемии, но 19 октября прошлого года Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что Главное управление Генерального штаба российской армии (бывшее ГРУ) осуществило ряд кибератак против оргкомитета Олимпиады.

Тот факт, что Япония сама этого не заметила, сильно меня шокировал. Эта акция была воспринята как месть России за запрет российским спортсменам участвовать в Олимпиаде из-за допинговых проблем. Есть данные и о том, что Россия осуществляла кибератаки и на Олимпийских играх в Пхенчхане в Южной Корее в 2018 году.

Нагорно-Карабахский конфликт

27 сентября прошлого года вновь разгорелся военный конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, в котором с 1994 года существовало перемирие, но часто возникали боестолкновения.

Азербайджан, заручившись поддержкой своего союзника Турции, подавил вооруженные силы Армении, эффективно используя новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА, широко известные как "дроны"). Кроме того, параллельно Азербайджаном проводились информационная война и кибератаки, осуществлялась пропаганда с использованием государственных СМИ и социальных сетей.

10 ноября было достигнуто полное прекращение огня, и Азербайджан вернул себе примерно две трет оккупированной территории.

Россия смогла впервые с 1960 года разместить в Азербайджане на срок до пяти лет российских солдат под видом миротворцев в "группах временного наблюдения" за режимом перемирия.

Вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха пока отложен. В результате конфликта здесь имели место националистическая победа Азербайджана, геополитическая победа России и поражение Армении.

Однако, и у Азербайджана, и у России вокруг Нагорного Карабаха имелись и большие "минусы", Настоящим же победителем из этого конфликта вышла Турция, которая показала всему миру силу своего оружия ("дроны") и получила через Азербайджан надежный выход в Среднюю Азию (через Каспийское море). В целом Турция значительно укрепила свои позиции в Кавказском регионе.

Этот конфликт с ясностью доказал, что те противоборствующие стороны, которые смогут эффективно использовать методы "гибридной войны" в современных условиях, имеют более высокие шансы на победу над противником.

Меняются способы ведения войны

Таким образом, угрозы, с которыми должен столкнуться мир, только усугубляются, и каждая страна вынуждена реагировать на быстро меняющиеся риски безопасности.

И Япония, как никто другой, должны быть подготовлена к тому, чтобы противостоять новым угрозам.

В декабре 2018 года правительство Японии пересмотрело "План оборонной программы (Defense Outline)" и "Среднесрочную оборонную программу (Medium-Term Defense)". Как раз тогда я была назначена советником Совета национальной безопасности Японии. В "Плане" в дополнение к обычным видам войск: сухопутным, военно-морским и военно-воздушным были еще добавлены космические и кибервойска. Тогда же был решен вопрос о строительстве нового авианосца "Идзумо" (хотя до этого даже внутри правящей партии имелись сомнения в целесо-бразности этого), а также было четко заявлено о приобретении в США и вводе в строй в силах самообороны истребителей "F35B", которые могут вертикально взлетать и приземляться на авианосцы.

Этот пересмотр военной стратегии Японии был осуществлен через пять лет после предыдущего пересмотра, хотя ранее "Руководящие принципы обороны Японии" пересматривались обычно раз в десять лет. Почему же программа нашей национальной обороны была неожиданно пересмотрена на пять лет быстрее обычного? В конечном счете потому, что ситуация в области безопасности в мире за короткий период времени существенно изменилась.

Россия представляет собой угрозу глобальной безопасности

Новая программа обороны Японии подчеркивает, что "изменения в балансе сил из-за дальнейшего усиления военной мощи Китая ускоряются и усложняются, а неопределенность в отношении существующего миропорядка возрастает". Наращивание военного потенциала Китая в условиях относительного ослабления Соединенных Штатов порождает серьезные геополитические изменения.

С учетом быстрого развития высоких технологий все большее значение начинает приобретать борьба сторон в космосе, киберпространстве, в области радиоэлектронной борьбы и электромагнитного оружия. Такого раньше не было. Сегодня такие операции осуществляются не только в военное, но и мирное время. Все это повышает значение "гибридных войн".

Бывший министр обороны Ицунори Онодера, который и был одним из инициаторов пересмотра оборонной стратегии Японии, неоднократно подчеркивал, что Северная Корея значительно увеличила свой ракетно-ядерный потенциал и что стиль ведения военных действий существенно изменился после аннексии Крыма Россией. Изменение способа ведения боевых операций означает, что угроза "гибридной войны" в настоящее время сильно возросла.

Сегодня Россия держит в своих руках ключи от мира и стабильности в нестабильных и воюющих Украине и Сирии. А мир обеспокоен гонкой вооружений между США, Россией и Китаем. С учетом этого, нет никаких сомнений в том, что Россия представляет сейчас серьезную угрозу для безопасности мира.

Внешняя политика и гибридная война

Хотя современная Россия, несомненно, является одной из ведущих военных держав в мире и имеет четвертый по величине военный бюджет, она сильно отстает от Соединенных Штатов по его размерам. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2019 году военные расходы России и США составляли, соответственно, 65,1 и 731,8 миллиардов долларов.

К тому же, хотя в разработке новых видов ядерных и стратегические вооружений Россия и находятся на переднем крае в мире, уровень ее обычных вооружений оценивается как не очень высокий (кстати, в указе "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", подписанном президентом Путиным 2 июня 2020 года, говорится о том, что Россия может ответить ядерными средствами в случае нападения на ее обычные вооружения). Так что военная мощь России далека от абсолютной.

На этом фоне о России говорят как о стране, которая "не может развести где-либо огонь без какого-либо другого огня". Другими словами, если Россия будет не в состоянии вмешиваться или оказывать влияние на политику других стран в обычное время, то она может стремиться проявлять свою силу в других странах во время выборов в них или в случае возникновения в них анти-правительственных протестов.

И именно в таких случаях становится наиболее эффективной "гибридная война". Уже сейчас фактически внешняя политика России строится так, что в ней неотъемлемым элементом воздействия на стратегически важные для России страны становятся методы гибридной войны. Другими словами, гибридная война - это стратегия, которая поддерживает сегодня дипломатию и военный потенциал современной России.

Хотя элементы российской дипломатии весьма разнообразны, они только подтверждают известную фразу Клаузевица о том, что "война - это по сути продолжение политики другими средствами". Другими словами, понимание принципов и методов ведения гибридной войны крайне необходимо как с точки зрения рассмотрения вопросов безопасности Японии в целом, так выстраивания ее политики на российском направлении, в частности.

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Ёко Хиросэ - доктор политологии, профессор факультета политологии университета Кэйо (престижный японский университет, откуда выходит много сотрудников центральных японских правительственных ведомств, в т.ч. МИДа), советник Совета национальной безопасности Японии (правительственный орган). Работала в исследовательских центрах США (в том числе в CSIS - Центре стратегических и международных исследований). Автор многих научных книг и публикаций.

Комментарии японских читателей

sum

Хакеры, которые участвуют в гибридных войнах - это преступники. Их действия в демократиче-ских странах нужно выявлять и сурово наказывать.

Ведением своей "невидимой войны" Россия нарушает демократические принципы и составляет угрозу для демократических государств.

aey

Согласна со статьей. Гибридные войны наносят огромный ущерб мировой экономике, стабильности, безопасности, экологии и т.д. Весь мир должен сообща бороться с их проявлениями. Те страны, которые замыкаются только в своих интересах, проявляют политическую близорукость.

hermit

А знаете, что сделало возможным такое усиление России в области гибридной войны?

То, что Путин значительно повысил денежное содержание в российских вооруженных силах. Ставшие получать приличные зарплаты военные готовы выполнять любой его приказ!

flc

В этом плане Япония сильно проигрывает. Информация в стране путаная. Продажные СМИ легко промывают народу мозги. Уверенно сопротивляться гибридным атакам японцы не умеют.

Пример - наше поражение в прошлой войне. Японцы ведь так от него и не оправились. В Японии общественное мнение искаженное.

PODandBEAR

Это похоже на китайское "тихое вторжение". Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, сколько китайских денег растеклось по карманам наших политиков, судебной системе, даже спецслужбам.

a_n

Эта российская гибридная война очень похожа на китайское искусство "воевать без сражений". Кто-нибудь увидел отличия?

Ёко Хиросэ (Yoko Hirose)