Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

"К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом", - сказал Чиханчин, с которым в пятницу встретился президент РФ Владимир Путин.

В целом, добавил он, практика подтверждает верность решения о введении системы контроля за гособоронзаказом. "Совместно с министерством обороны, с правоохранительными органами нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37 процентов в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40 процентов, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза", - сказал Чиханчин.