АК-19 и "Корд" в Абу-Даби: Рособоронэкспорт расскажет о новинках российского стрелкового оружия на IDEX 2021

ЦАМТО, 19 февраля. В рамках Международной оборонной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби 23 февраля АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) на своем стенде в холле №12 проведет публичную презентацию "Новое стрелковое оружие российского производства".

В ходе презентации специалисты компании расскажут о технических характеристиках, уникальных конструкторских решениях и об особенностях применения впервые демонстрируемых на международных выставках за пределами России автоматов "Корд" со сбалансированной автоматикой, новейшего автомата Калашникова АК-19 и пистолета Лебедева компактного (ПЛК).

Автомат "Корд" 6П68 всемирно известной российской оружейной компании "ЗиД" (АО "Завод им. В.А.Дегтярева") показывает чудеса кучности стрельбы в руках бойцов спецподразделений. Специалисты особенно отмечают его уникальные характеристики в автоматическом режиме ведения огня благодаря инновационной системе сбалансированной автоматики.

Огромный опыт создания пулеметов, снайперских винтовок и другого оружия позволил предприятию-изготовителю подобрать самые современные легкие и прочные сплавы для высокой надежности оружия, а постоянное взаимодействие с силовыми ведомствами – разработать максимально удобную конструкцию для выполнения различных задач.

Автоматы "Корд" на IDEX 2021 будут демонстрироваться на стенде Рособоронэкспорта.

Стрелковое оружие оригинального производства АО "Концерн "Калашников" давно устанавливает международные стандарты качества. Высококвалифицированные кадры и уникальные технологии позволяют создавать высококлассное оружие, своевременно отвечать на запросы рынка и следовать общемировым тенденциям.

Легендарная платформа автомата Калашникова получила логическое развитие в долгожданном на мировом рынке автомате АК-19, разработанном под применение патрона стандарта НАТО (5,56х45мм). АК-19, как и любой российский автомат Калашникова, дает уверенность в каждом выстреле. Благодаря телескопическому прикладу и другим улучшающим эргономику техническим решениям из него максимально удобно вести стрельбу солдату любой армии мира независимо от его антропометрических данных.

АК-19 оснащен щелевым пламегасителем с возможностью установки быстросъемного прибора малошумной стрельбы, удлиненной прицельной линией и новыми прицельными приспособлениями. Эти технические решения, примененные предприятием-разработчиком, соответствуют современным условиям ведения боевых действий.

Образец АК-19 будет доступен на стенде Концерна "Калашников" в рамках единой российской экспозиции, организованной Рособоронэкспортом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".