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ЦАМТО

В Тагильском соединении РВСН провели инженерную разведку и маскировку с применением машины МИОМ

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Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник изображения: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 19 февраля. На полевых позициях Тагильского ракетного соединения РВСН (Свердловская область) военнослужащие отработали вводные по маскировке подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Комплексы меняли позиции, а инженерные подразделения на оставленных позициях разворачивали ложные дивизионы с применением машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

Один из этапов данного мероприятия предусматривал одновременное развертывание пневмомакетов всех агрегатов ракетного полка, входящих в оснащение МИОМ, находящихся на вооружении Тагильского ракетного соединения.

Кроме того, применение МИОМ обеспечило выполнение таких задач, как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (уширение), а также расчистку дорог на полевой позиции и их планировку, разграждение завалов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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