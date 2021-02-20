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Интерфакс-АВН

Шаги США к возвращению в СВПД можно приветствовать - Косачев

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Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - США сделали шаг к возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций против него, это можно приветствовать, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Да, это достаточно внятный шаг в сторону возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Предыдущая администрация выходила из него, нарушая не только свои обязательства собственно по Плану, но и резолюцию СБ ООН 2231. Поэтому подтверждение приверженности резолюции можно только приветствовать", - заявил Косачев "Интерфаксу", комментируя отзыв Вашингтоном требования о возобновлении санкций против Ирана.

По его мнению, насколько такого решения достаточно для того, чтобы сразу ожидать от Ирана встречных шагов, необходимо разбираться "с карандашом в руках - конструкция сложная и многоплановая". "Но то, что лед тронулся, для меня достаточно очевидно", - отметил сенатор.

Ранее представитель американского госдепа сообщил на брифинге, что исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов СБ ООН, что Соединенные Штаты отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана.

"И.о. представителя США при ООН посол Миллс представил сегодня письмо постпроеду Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций, председательствующему в Совбезе в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана", - заявил он.

По словам дипломата, "тем самым Соединенные Штаты подтверждают, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остается в полной силе".

Он отметил, что письмо было направлено всем членам СБ ООН и "вступило в силу".

В августе 2020 года госсекретарь бывшей администрации США Майк Помпео пытался инициировать в Совбезе процедуру восстановления антииранских санкций, отмененных резолюцией СБ ООН 2231 после соглашения по иранскому атому (СВПД). Помпео в письме на имя председателя СБ ООН мотивировал свое предложение нарушением Ираном условий соглашения, которое сами Соединенные Штаты покинули в 2018 году.

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