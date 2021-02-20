США готовы договориться о последовательности действий сторон для возобновления СВПД - госдеп

Вашингтон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты согласны, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому следует определиться с последовательностью действий, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Думаю, иранцы хотят и ждут, чтобы США предприняли шаги в преддверии любой встречи в качестве предварительного условия или в качестве первоначального взноса, если хотите", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Дипломат добавитл: "Точка зрения президента, точка зрения госсекретаря в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, определим, что нужно будет сделать нам, и что им".

"Так что в этом смысле ничего не исключено. Мы хотим сесть и посмотреть, что мы могли бы сделать вместе, вместе с другими членами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ, подписавших СВПД - ИФ)", - отметил представитель госдепа.

Он добавил, что именно поэтому приглашение ЕС о проведении встречи по иранской ядерной проблеме так важно, и "мы сказали о готовности поехать, если на самом деле ЕС сможет организовать такую встречу".

Тем не менее, по словам дипломата, решение проблемы будет длительным и трудоемким процессом.