Войти
Интерфакс-АВН

США готовы договориться о последовательности действий сторон для возобновления СВПД - госдеп

427
0
0
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты согласны, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому следует определиться с последовательностью действий, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Думаю, иранцы хотят и ждут, чтобы США предприняли шаги в преддверии любой встречи в качестве предварительного условия или в качестве первоначального взноса, если хотите", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Дипломат добавитл: "Точка зрения президента, точка зрения госсекретаря в том, что мы готовы говорить обо всех этих вещах, но давайте обсудим их, проработаем их вместе, определим, что нужно будет сделать нам, и что им".

"Так что в этом смысле ничего не исключено. Мы хотим сесть и посмотреть, что мы могли бы сделать вместе, вместе с другими членами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ, подписавших СВПД - ИФ)", - отметил представитель госдепа.

Он добавил, что именно поэтому приглашение ЕС о проведении встречи по иранской ядерной проблеме так важно, и "мы сказали о готовности поехать, если на самом деле ЕС сможет организовать такую встречу".

Тем не менее, по словам дипломата, решение проблемы будет длительным и трудоемким процессом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
США
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
18.11.2020
Назло Байдену: Трамп хотел атаковать Иран
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
21.10.2019
Parlamentn listy (Чехия): катастрофическая политика США, и триумфальное возвращение России
18.10.2017
Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт
06.04.2015
ЦАМТО: РФ может продать Ирану оружие на $13 млрд при отмене санкций
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 15:55
  • 61
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 20.02 15:53
  • 11
Организационная трансформация Объединенной авиастроительной корпорации
  • 20.02 15:25
  • 32
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 20.02 14:40
  • 26
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 20.02 14:01
  • 124
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 20.02 11:08
  • 1
Ростех потратит 23 млн руб на систему контроля за сотрудниками
  • 20.02 11:08
  • 1
Пакистан подписал контракты на закупку российского вооружения
  • 20.02 11:07
  • 1
Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере ГОЗ - глава Росфинмониторинга
  • 20.02 07:27
  • 1
Milliyet (Турция): Турция и Ренессанс НАТО
  • 20.02 06:32
  • 36
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 20.02 06:22
  • 18
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 20.02 04:10
  • 2
ВВС США задумались о замене истребителей F-16
  • 20.02 00:03
  • 2
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 20.02 00:03
  • 2
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 20.02 00:02
  • 2
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021