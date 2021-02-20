Танк "Леопард 2" – огонь и броня.

Основной боевой танк "Леопард 2" (Leopard 2) рассматривается военно-политическим руководством Германии, как выдающийся успех национальной военной промышленности и всемирно известный бренд.

Танк выпускается серийно с 1979 г. Всего произведено более 3 тыс. ед., в различных модификациях. На сегодня, основными являются варианты А4, А5, А6, А6М и А7. Машина активно поставляется на экспорт в 16 стран. Зарубежные государства-эксплуатанты по немецкой терминологии получили обозначение стран "ЛеоБен" (Leopard-Benutzerstaaten, LeoBen).

По мнению немецких военных специалистов, опыт боевого применения бронетанковой техники в военных конфликтах последних десятилетий показывает, что потенциал данного вида вооружений еще далеко не исчерпан. Эффект демонстрации силы, огневая мощь и психологическое воздействие на противника остаются высокими и в современных условиях.

Танк "Леопард 2" – предназначение и общее описание

"Леопард 2" – основной боевой танк третьего послевоенного поколения с экипажем из четырех человек. Производитель – один из гигантов военной промышленности Германии концерн "Краус Маффей Вегман ГмбХ" (Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, KMW) со штаб-квартирой в г. Мюнхен.

KMW логотип

Машина имеет классическую конструкцию с задним расположением двигателя. Танк "Леопард 2" предназначен для борьбы с танками противника во взаимодействии с подразделениями мотопехоты на БМП. "Леопард 2" является основным системным вооружением танковых войск бундесвера и других иностранных государств-пользователей.

Конструкция состоит из корпуса с установленной в него самонесущей башней с 120 мм гладкоствольной пушкой в качестве основного вооружения. Дополнительно, танк оснащен двумя пулеметами разных типов в зависимости от государства-пользователя и установкой для отстрела дымовых гранат.

Система управления огнем позволяет поражать стоящего или движущегося противника как с остановки, так и на ходу. С версии A6 за счет замены стандартной пушки L/44 на L/55 (длиннее на 1,30 м) увеличена огневая мощь танка.

Сопоставление пушки L/55 и L/44

В версии A5 передняя часть башни получила дополнительную клиновидную броню, а собственное тепловизионное устройство для командира сделало его независимым от наводчика. Благодаря усилителю остаточного света для механика-водителя, танк "Леопард 2" является полностью пригодным для боя ночью и ограниченно в сложных погодных условиях.

Как и у всех танков времен холодной войны, вентиляция "Леопарда 2" с производительностью 300 куб.м/ч обеспечивает его устойчивость в зонах, загрязненных ОМП. Максимальная продолжительность использования системы очистки воздуха составляет 48 час.

Танк "Леопард 2", как и другие подобные машины, способен преодолевать водную преграду без помощи инженерной техники. Брод глубиной до 1,20 м машина проходит без дополнительной подготовки. С помощью складной трубы высотой 0,5 м ее "глубоководность" увеличивается до 2,25 м. Жесткая шахта для подводного вождения, состоящей из трех звеньев, увеличивает глубину водной преграды до 4 м.

"Леопард 2" с установленной шахтой для подводного вождения

Для организации связи, танки бундесвера имеют по две мобильных приемо-передающих УКВ радиостанции серии "ЗЭМ" (Sender/Empfänger, SEM mobil) 80/80 или 80/90. Как и со вторичным вооружением, оборудование связи также может варьироваться. С целью снижения характеристик теплового излучения и поддержания пассивной защиты покрытие танка "Леопард 2" уменьшает его инфракрасное излучение.

Двигатель и ходовая часть

Танк "Леопард 2" имеет подпружиненную ходовую часть с поддерживающими катками и амортизаторами, гидравлическими и механическими упорами на поворотных рычагах колесных пар. Он имеет «живую» закольцованную гусеницу со сменными гусеничными подушками тип 570 F (позже FT) производства компании "Диль" (Diehl).

"Леопард 2" оснащен V образным 12 цилиндровым четырёхтактным дизельным двигателем MTUMB 873-Ka 501 с жидкостным охлаждением. Он развивает мощность 1100 кВт (1500 л.с.) на скорости 2600 об/мин и разгоняет танк до официальной максимальной скорости 68 км/ч. Реальная скорость в зависимости от местности варьируется и может достигать 30 км/ч.

Необходимый для работы двигателя воздух проходит через два круглых воздухозаборника на крышке двигателя и два комбинированных воздушных фильтра, установленных по бокам двигателя. В них воздух очищается и освобождается до 95% от грубой пыли. Две дополнительные круглые вставки фильтра тонкой очистки связывают оставшиеся частицы пыли. Рассеивание отработанного тепла осуществляется через два кольцевых охладителя с регулируемой температурой и встроенным вентилятором на коробке передач.

Передача мощности на гусеницу обеспечивается гидромеханической коробкой передач, реверсом и рулевым механизмом типа Renk-HSWL-354. Он объединяет привод, рулевое управление, вспомогательный привод и тормозную систему в одном корпусе и соединяется с двигателем с помощью быстродействующих устройств в так называемом блоке двигателя.

Блок двигателя танка "Леопард 2"

Система привода танка "Леопард 2" выполнена в виде цельного блока двигателя, который позволяет заменить комплект трансмиссии при поддержке ремонтно-эвакуационной машины в течение 15 минут. При этом, многие мероприятия, такие как отделение бокового передаточного механизма или освобождение задней панели производятся заранее. На замену в соответствии с условиями технического регламента дается четыре часа.

По мнению немецких специалистов, примечательным является относительно низкий расход топлива "Леопард 2". По сравнению с американским танком M1 "Абрамс" с его газовой турбиной типа Avco Lycoming AGT-1500 расход составляет около половины. Самое большое преимущество дизельного двигателя в режиме холостого хода и частичной нагрузки.

Для работы электрических систем без работы основного двигателя в задней правой части машины установлен вспомогательный силовой агрегат (ВСУ). В зависимости от страны-эксплуатанта дизель-генератор выдает от 7,5 до 17 кВт. В режимах работы Auto и Load аккумуляторы заряжаются и контролируются. В режиме Continuous агрегат находится в непрерывной эксплуатации. Он берет на себя весь запас энергии и разряжает батареи.

Вооружение

Вооружение танка включает систему основного оружия со средствами управления огнем и прицеливания и вторичное вооружение.

Основным оружием танка "Леопард 2" является 120 мм гладкоствольная пушка Rh 120 от "Райнметалл" (Rheinmetall). Пушка оснащена эжектором для продувки канала ствола. Орудие позволяет вести огонь боеприпасами, стабилизированными в полете с помощью оперения. Пушка установлена на втулке и имеет угол возвышения в диапазоне от -9° до + 20° и поворота на 360°.

Эжектор пушки

В качестве вторичного вооружения служат спаренный пулемет и зенитный пулемет рядом с люком заряжающего, а также универсальная метательная установка (Mehrfachwurfanlage, MWA) на башне с 2×8 метательными стаканами. Установка применяется для отстрела дымовых гранат для самозащиты. С мая 2005 г. бундесвер имеет в основном новую универсальную установку (Mehrzweckwurfanlage , MZWA) с расположением 6/2 (верхний ряд из шести чашек, нижний – из двух) с каждой стороны. Новая установка способна выпускать детонирующие или нелетальные боеприпасы.

Танк "Леопард 2А5" с новой универсальной метательной установкой

В интересах реалистичности проведения боевой подготовки войск на танк может устанавливаться тренировочное устройство дуэльного симулятора (Duelsimulator). Кроме того, у "Леопарда" есть возможность записи "боя" через прибор имитации выстрела пушки KADAG (Kanonen-Abschuss-DArstellungs-Gerät), чаще всего известное под сокращением DARKAS (DARstellung-Kanonen-AbSchuss). Вплоть до танка "Леопард 2A4" устройство устанавливалось в пушке, а с версии A5 – спереди слева на клиновом бронировании башни.

Устройство записи боя в стволе орудия

Помимо бортового вооружения экипаж имеет личное оружие. В бундесвере это два пистолет-пулемета НК MP7, два пистолета P8, сигнальный пистолет HK P2A1, четыре ручные гранаты и оба 7,62 мм пулемета MG3 танка с общим боекомплектом в 4750 патронов. Боекомплект пулеметов включает трассирующий патрон с мягким сердечником в соотношении три к двум.

Стабилизация пушки

Башня и пушка танка, начиная с версии "Леопард 2A4", имеют гидравлическую систему наведения оружия (Waffennachführanlage, WNA-H22). С модификации A5 танк оснащен электрической системой наведения (EWNA). В сочетании с аппаратурой центральной логики (Zentrallogik/Hauptverteilung), прицельными устройствами, компьютером управления огнем, рабочими устройствами и внутренним контрольным оборудованием RPP 1-8 они образуют систему управления огнем боевого танка.

Система стабилизации работает в трех режимах "STAB EIN", "TURM AUS" и "BEOBACHTEN".

В режиме включенной стабилизации "STAB EIN" происходит автоматическое компенсирование неровностей поверхности и скорости движения машины. Оружие остается наведенным на цель при любых внешних условиях.

Пушка и башня с помощью гироскопов и моторизованных выпрямительных приводов стабилизируются системой наведения оружия по высоте и направлению. Наводчику или командиру достаточно только навести орудие на цель с помощью ведущей оптики. Дополнительно возможно сопровождение движущихся целей. При нажатии на кнопку динамического упреждения, перемещение цели учитывается автоматически.

В режиме "TURM AUS" электропитание башни отключено. Питание подается только на радио, освещение и вентилятор пулемета. Наведение и выстрел производятся вручную, оружие не стабилизировано.

В рабочем режиме "BEOBACHTEN" ("Наблюдение") питания работает в ограниченном режиме. Для наводчика возможно грубое наведение. Возможно использование всех прицельных устройств, но стрельба на ходу невозможна. Против движущихся целей упреждение необходимо вводить вручную. Для перевода башни из режима "Наблюдение" в режим "STAB EIN" требуется около 25 сек.

Устройства прицеливания и наблюдения

Основным прицелом танка "Леопард 2" является устройство EMES 15 с электрооптическим лазерным дальномером CE628 от компании "Цейс-Элтро Оптроник" (Zeiss-Eltro Optronic).

Основной прицел танка EMES 15

Твердотельный лазер (Nd:YAG) измеряет расстояния до 9990 м с точностью до 10 м. При этом, в расчет берутся только дистанции на дальность от 200 до 4000 м. Для измерений ближе 200 м компьютер управления огнем рассчитывает со значением прицельной марки для 1000 м, величины свыше 4000 м должны быть введены вручную.

Вид через основной прицел

В сочетании с 12-кратным основным оптическим прицелом (Hauptzielfernrohr, HZF) он является главной прицельной оптикой для наводчика. В режиме "STAB EIN" EMES 15 является ведущей оптикой для башни и пушки. В качестве второго прицельного устройства наводчик имеет башенный прицел FERO Z18 (Turmzielfernrohr, TZF). В случае отказа системы управления огнем он служит аварийной оптикой.

Командир в качестве прибора наблюдения и наведения имеет перископ R17 (PERI R17). Функцией измерения расстояния перископ не обладает. Стабилизированная оптика с 2-х и 8-кратным увеличением обеспечивает независимую работу от наводчика. Командир может самостоятельно наблюдать за целями, назначать цели наводчику и контролировать его. В зависимости от режима работы перископа командир танка может брать на себя функции наведения и поражения цели.

Объектив перископа PERI R17

Регулирующий отражатель (зеркало) устройства контроля изгиба ствола у дульного среза пушки позволяет наводчику включать систему регулировки прицельного приспособления основного оружия. Система обеспечивает компенсацию отклонения оси ствола, вызванного тепловыми и механическими напряжениями. При включенном регулировочном устройстве основной оптический прицел и пушка расположены под конструктивно фиксированным углом, который измеряется по отраженному от зеркала лучу и позволяет определить отклонение пушки от знака совмещения.

Регулирующий отражатель у дульного среза

Приборы ночного видения В прицел EMES 15 с 1983 г. встроено тепловизионное устройство WBG-X от компании "Цейс" (Zeiss). Увеличение в четыре и двенадцать раз позволяет наблюдать и вести бой, как днем, так и ночью. Прибор снабжен ртутно-тиллурид-кадмиевым детектором, который требует предварительного охлаждения в течение 15 мин.

Зеленый монохромный дисплей имеет полярность черного или белого цвета (по выбору), поэтому источники тепла выглядят либо яркими, либо темными. При достаточной разнице температур отдельных объектов, они хорошо различимы на наблюдаемом участке местности. Сильный дождь, снег, а также густой туман с высоким содержанием воды уменьшают дальность действия тепловизора.

Зеленый монохромный дисплей тепловизора WBG-X

Благодаря PERI R17A2 и встроенному тепловизору TIM (Thermal Imaging Module - тепловой модуль отображения), начиная с "Леопарда 2A5", облегчено управление ночью. Для лучшей видимости окружения прибор перенесен на левую сторону командирского люка. Объектив PERI установлен на возвышении. В качестве тепловизионного модуля смонтирован OPHELIOS-P, изображение которого выводится на монитор непосредственно под перископом. Дополнительно монитор позволяет отображать "картинку" от EMES.

WBG имеет 4-, 12- и 24-кратное увеличение. Два фиксированных положения на 6 и 12 часов позволяют выравнивать линию визирования PERI относительно продольной оси корпуса танка независимо от положения башни. Установка улучшенного теплового модуля Attica, который вновь появился на канадских, датских и некоторых немецких танках, повысила возможности командира и наводчика по обнаружению целей. Результат достигается, благодаря более высокому тепловому разрешению, которое отчетливее проявляет ограниченные температурные различия между объектом и окружающей средой.

На танк "Леопард 2A7+" компания KMW устанавливает уже тепловизор третьего поколения. Аналогичное устройство применяется в БМП "Пума" (Puma) и в разведывательном БПЛА "Луна" (Luna).

Боеприпасы

Боеприпасы для пушки размещены как в башне, так и в корпусе танка. Боевой комплект первой очереди находится за герметичной перегородкой в башне. Он включает 15 выстрелов разных типов и всегда доступен для заряжающего. Еще 27 выстрелов (с версии A6M количество уменьшено до 22 выстрелов) хранятся в корпусе танка, по направлению движения слева от механика-водителя. Эта часть боекомплекта в целях безопасности уложена по-походному и доступна только, когда башня находится в определенном положении (на 3 часа).

Боевой комплект первой очереди в башне

Первоначально "Леопард 2" имел два вида боеприпасов. Предназначенный против вражеских танков так называемый кинетический выстрел (обозначение бундесвера – KE, обозначение НАТО – APFSDS-T, Armor Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot-Tracer). Он является бронебойно-подкалиберным и имеет трассирующий снаряд с отбрасываемым поддоном. Против других целей, в том числе пехоты, использовался многоцелевой кумулятивный снаряд с трассером (немецкое обозначение – MZ, обозначение НАТО – HEAT-MP-T).

Бронебойно-подкалиберный снаряд

Оба типа снарядов стабилизированы оперением. Все типы боеприпасов состоят из частично сгораемых гильз, изготовленных из целлюлозы, нитроцеллюлозы, смолы, а также стабилизирующих добавок. После выстрела они оставляют только стальное дно гильзы.

В случае подкалиберного боеприпаса из 120 мм гладкоствольной пушки вылетает стреловидный сердечник (поражающий элемент, или "пенетратор") калибром 38 мм из спеченного карбида вольфрама. В зависимости от типа боеприпаса и орудия (DM 33 + L/44) снаряд имеет скорость у дульного среза 1640 м/с (примерно в пять раз больше скорости звука). Поражающий эффект подкалиберного снаряда обусловлен его кинетической энергией удара, в связи с чем, он не содержит взрывчатых веществ.

Стреловидный сердечник – пенетратор

После попадания в цель и проникновения в броню поражающий элемент вытесняет материал брони, благодаря своей высокой кинетической энергии. Если снаряд проникает в боевое отделение, он вызывает "осколочный дождь". Благодаря сопротивлению воздуха, с увеличением дальности скорость пенетратора и, следовательно, его кинетическая энергия и пробивная способность снижаются.

Кумулятивный снаряд (MZ) имеет скорость на дульном срезе 1140 м/с. Скорость не оказывает заметного влияния на пробивную способность. Поражающий эффект связан с использованием кумулятивного заряда снаряда. В следствие чего, расстояние до цели также не влияет на эффект ее поражения. Экстремальное тепло кумулятивной струи в большинстве случаев доходит до вторичных взрывов в пораженном танке. Против экипажа действуют давление и осколки расплавленного материала.

Эффективность проникновения снарядов сквозь гомогенную (однородную) броню составляет около 600 мм для кумулятивных и более 800 мм для бронебойно-подкалиберных снарядов.

В связи с усовершенствованиями технологии защиты от кумулятивных зарядов, компания Rheinmetall разработала фугасный снаряд (HE). В бундесвере он заменяет старые и более не производимые MZ-боеприпасы. Снаряд повышает эффективность поражения площадных целей, позиций за укрытиями, в укрытиях и зданиях, пехоты, БМП и легкобронированных транспортных средств. Дульная скорость 19-килограммового снаряда достигает 1100 м/с при выстреле из пушки L/55 и позволяет вести огонь на дальность до 5000 м.

Наряду с временным взрывателем HE-снаряд имеет также ударный взрыватель с задержкой и без нее. При этом, детонатор устанавливается либо вручную через отдельный установщик, либо автоматически через систему управления огнем. С помощью временного взрывателя возможен подрыв снаряда в воздухе на заданном расстоянии от цели. Боеприпас принят на вооружение в 2014 г. под обозначением DM11. Цена за выстрел составляет около 9 тыс. евро.

Снаряд DM11. Общий вид

В дополнение к обычным боеприпасам танк "Леопард 2" получил от Rheinmetall модифицированный комплект под обозначением LAHAT, который значительно увеличивает его боевую производительность.

LAHAT - ракета компании "Исраэль Эйроспейс Индастриз" (Israel Aerospace Industries) с лазерным наведением и эффективной дальностью более 6000 м. Ракета может запускаться как из танковой пушки, так и с независимой пусковой установки. Сообщается, что она нечувствительна ко всем известным способам постановки помех и может использоваться против танков, вертолетов, а также целей, находящихся вне поля зрения экипажа. Помимо ракеты, комплект включает лазерную систему наведения и управления огнем.

Ракета LAHAT

Бронирование и защита

Согласно публикациям, танк "Леопард 2" защищен композитной (многослойной) броней третьего поколения (C-технология). Точная структура и стойкость остаются секретными.

Броня состоит из нескольких переборок, в которых зазоры заполнены эластичной резиной. В качестве материалов брони используются различные марки стали с неодинаковой степенью твердости, а также композитные материалы (керамика, пластик или кевлар). Структура соответствует так называемому принципу Чобхэма, но собственно броней Чобхэма не является. При проектировании особый акцент сделан на прочности лобовой брони.

Конструкции корпуса и башни выполнены в виде кожуха со встроенной броней. То есть, внешняя и внутренняя броневые плиты принимают на себя функции защиты, а также функции кузова. В рамках этой опорной конструкции, фактически броня используется в виде блоков, вставляемых в предусмотренные полости, что придает танку его угловатую форму.

Установленная в передней части башни, начиная с модели "Леопард 2A5", клиновая бронеплита разработана в качестве переборки. Она предназначена для увеличения глубины брони, разрушения пенетраторов подкалиберных снарядов и воспламенения кумулятивных снарядов перед основной броней.

В открытых источниках, начиная с версии танка "Леопард 2А4" и выше, приводятся следующие данные о его броневой защите (эквивалент гомогенной брони): толщина лобовой проекции корпуса – от 600 до 920 мм, толщина лобовой проекции башни – от 590 до 1960 мм.

Танк "Леопард 2" общее устройство. Инфографика.

Из соображений безопасности бункер для боеприпасов в башне в верхней части оборудован противовзрывными панелями. Панели обеспечивают отвод наружу энергии взрыва хранящихся там выстрелов. Внутренние помещения танка покрыты тканевыми матами с противоосколочным вкладышем из высокопрочных волокон (арамид или кевлар). Маты призваны уменьшить или полностью предотвратить образование осколков при пробитии брони.

В дополнение к этим защитным элементам танк "Леопард 2" в зависимости от страны-эксплуатанта может оборудоваться прочими элементами, повышающими его защищенность. К таковым относятся: защита от поражения с верхней плоскости, решетчатые противокумулятивные экраны, дополнительное бронирование от мин или дополнительная композитная броня сторонних производителей.

По материалам www.wikiwand.com/de/Bundesweh

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