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Интерфакс-АВН

Роты беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы усилят ВДВ в этом году - замкомандующего

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Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Во всех десантно-штурмовых бригадах и полках планируется создать батальоны "нового типа"

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Разведывательно-огневые возможности соединений Воздушно-десантных войск будут повышены за счёт формирования подразделений беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

"В целях дальнейшего наращивания боевого состава войск в 2021 году будут сформированы роты радиоэлектронной борьбы, роты и взвода беспилотных летательных аппаратов. Это позволит серьёзно повысить суммарный боевой потенциал ВДВ", - сказал Концевой в интервью, опубликованном газетой "Красная звезда" в пятницу.

Он отметил, что "продолжается совершенствование разведывательно-огневых возможностей соединений за счёт оптимизации состава сил и средств разведки и поражения, завершения формирования подразделений беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы".

Генерал сообщил также, что в прошлом году завершен эксперимент по формированию соединений "нового типа", "подтвердивший эффективность применения десантно-штурмовых соединений на вертолётах".

"Как показала практика, за счёт высокой аэромобильности они способны вести высокоманёвренные действия на большом пространстве и выполнять задачи в различных физико-географических условиях. В дальнейшем предполагается во всех десантно-штурмовых бригадах и полках создать десантно-штурмовые батальоны "нового типа"", - сказал Концевой.

Он подчеркнул, что немаловажную роль в повышении качественного состояния ВДВ играет разработка и совершенствование вооружения, военной и специальной техники.

"В соответствии с Концепцией развития вооружения и техники ВДВ планируется создание и принятие на вооружение унифицированной, авиатранспортабельной и десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колёсном шасси. Предполагается, что воздушно-десантный компонент будет оснащаться гусеничной техникой, способной десантироваться парашютным способом на базовом шасси боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортёра БТР-МДМ. Десантно-штурмовой компонент планируется оснащать боевой машиной десанта, защищённым автомобилем "Тайфун-ВДВ" и другими специальными транспортными средствами", - сообщил генерал.

Говоря об автоматизированной системе управления (АСУ) ВДВ, Концевой сказал, что она сейчас представляет собой мобильно-стационарную систему управления на основе средств управления и связи, разработанных в рамках АСУ "Полёт-К" и "Андромеда-Д". Степень автоматизации полевых пунктов управления современными комплексами связи и АСУ максимально высокая - все командные пункты (от командования ВДВ до батальона включительно) оснащены комплектами автоматизированной системы управления "Андромеда-Д", сообщил замкомандующего.

"В соответствии с Концепцией развития системы управления Вооружённых сил РФ, в ВДВ проводятся работы по созданию базового комплекса средств связи и автоматизированного управления на бронированном гусеничном и защищённом колесном шасси. Принятие их на вооружение позволит обеспечить информационно-техническое взаимодействие автоматизированной подсистемы управления ВДВ с автоматизированной системой управления всех видов и родов войск Вооружённых сил России", - сказал Концевой.

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