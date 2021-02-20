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Интерфакс-АВН

ВДВ в 2021г получат более 250 новых и модернизированных образцов боевой техники - замкомандующего

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Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М)
Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М).
Источник изображения: © Фото : Николай Донюшкин

Оснащённость войск современными образцами вооружениями превышает 72%

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска в рамках государственного оборонного заказа 2021 года получат два батальонных комплекта боевых машин БМД-4М, сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

"Таким образом, количество десантно-штурмовых (парашютно-десантных) батальонов в войсках, оснащенных БМД-4М, возрастёт до 12", - сказал Концевой в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Кроме того, сообщил генерал, "на вооружение поступят более 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и более 10 тысяч средств десантирования".

По словам военачальника, в прошлом году оснащённость ВДВ современными образцами вооружениями превысила 72%.

"В 2020 году в войска поступило порядка 400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники, а также более 22 тысяч средств десантирования и парашютных систем. Это позволило довести оснащённость войск современными образцами до показателя более 72 процентов", - сказал командующий.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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