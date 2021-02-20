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Интерфакс-АВН

США изучают соглашение с талибами, спешить с выводом войск из Афганистана не будут - глава Пентагона

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Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011
Морские пехотинцы США отдыхают во время патрулирования города Сангин в Афганистане. 3 ноября 2011.
Источник изображения: © AP Photo / Dusan Vranic

Вашингтон. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана, заявил американский министр обороны Ллойд Джеймс Остин.

"Он заверил союзников (НАТО - ИФ), что США не будут поспешно или неорганизованно выводить (войска - ИФ) из Афганистана", - говорится в сообщении Пентагона.

Остин напомнил, что США в настоящее время "тщательно изучают" свое соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы определить, придерживались ли его условий все стороны.

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Ранее в четверг министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в четверг подробно обсудили ситуацию в Афганистане и перспективу присутствия войск альянса в этой стране.

"Мы сталкиваемся со многими дилеммами, и перед нами непростой выбор. На данном этапе мы не приняли окончательного решения о нашем будущем присутствии (в Афганистане)", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по завершении двухдневного видеосовещания глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.

"Но по мере приближения крайнего срока - 1 мая - страны НАТО будут продолжать тесно консультироваться и координировать свои действия в ближайшие недели", - объяснил генсек альянса.

Столтенберг отметил, что альянс решительно поддерживает афганский мирный процесс, в рамках которого уже значительно сократил численность своих войск.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
2020-й год
NATO
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