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Интерфакс-АВН

Цех по сборке легкомоторных самолетов открыли на базе ОАО "Концерн КЭМЗ" в Дагестане

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МАИ-411
Легкомоторный четырехместный самолет МАИ-411.
Источник изображения: sdelanounas.ru

Махачкала. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - ОАО "Концерн КЭМЗ" (г. Кизляр, Дагестан) открыл на своей базе новый цех по сборке легкомоторных самолетов.

"Площадь уже запущенного в эксплуатацию цеха составляет 10 тыс. квадратных метров. Здесь представлены авиационные двигатели, газовые котлы, силовые трансформаторы, продукция для автомобильной промышленности. Это образцы новой гражданской продукции", - рассказал генеральный директор компании Ибрагим Ахматов врио главы Дагестана Сергею Меликову, который прибыл в четверг для ознакомления с производственными мощностями завода.

Также на заводе были представлены новые проекты в сфере экологии и развития инфраструктуры.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" уточнили, что объем инвестиций на создание нового цеха составил 100 млн рублей.

"В новом цеху представлен один легкомоторный самолет МАИ-411, разработанный совместно с КБ Московского авиационного института (МАИ). Он был представлен на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-219) и был высоко оценен специалистами. В этом году КЭМЗ планирует завершить сборку еще трех таких самолетов", - сказал собеседник агентства.

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Компании
МАИ
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