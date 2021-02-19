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Интерфакс-АВН

В России создадут холдинг космического приборостроения - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет "Роскосмоса" одобрил решение о формировании холдинга космического приборостроения, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сегодня на заседании Наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" одобрено решение о формировании на основе АО "Российские космические системы" холдинга космического приборостроения", - сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин отмечает, что в его состав войдут 17 компаний - дизайн-центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и сборочных производств, "нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения".

"Холдинг возглавил Андрей Евгеньевич Тюлин, генерал-лейтенант запаса, доктор экономических наук, кандидат технических наук", - сообщил глава "Роскосмоса".

В мае 2020 года Рогозин сообщил, что госкорпорация "Роскосмос" приступает ко второму этапу реформирования: созданию внутри корпорации тематических холдингов.

"Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития - речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела", - сказал Рогозин, чьи слова привела пресс-служба госкорпорации.

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Страны
Россия
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РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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