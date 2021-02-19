Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию с акцентом на наращивании усилий в Идлибе для устранения террористической угрозы - МИД РФ

Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре в четверг со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.

"В развитие прошедшей ранее в тот же день беседы по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате", - сообщает МИД РФ.